洪申翰：政府不會讓勞保倒 撥補入法可望三讀

中央社／ 台北24日電
勞動部長洪申翰。中央社
勞動部長洪申翰今天接受電台專訪說，政府不會讓勞保倒，目前朝野立委對每年以預算補勞保財務法制化相對有共識，可望於立法院這個會期完成三讀。

行政院會20日通過勞動部擬具的「勞工保險條例第66條、第69條修正草案」，重點包括：政府撥補為勞工保險基金來源，由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補；勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，並由中央主管機關定期檢討。

洪申翰今天上午接受「POP撞新聞」專訪，針對主持人詢問外界擔心勞保2031年有破產危機，勞保是否會倒，洪申翰表示，政府的態度就是不會讓勞保倒，政府會負責的做法就是將撥補勞保財務法制化，且會逐年撥補，其次是持續提高勞保基金投資效益。

洪申翰說，目前將撥補勞保基金入法，朝野相對較有共識，他認為在朝野合作下，立法院這會期應該有機會三讀通過。

洪申翰說，民進黨政府從2020年到現在，累計撥補勞保財務的金額，加上明年的預算已超過新台幣5170億元，因為勞保財務涉及1000萬名勞工的權益，國家有財政剩餘的時候就會盡力支持，至於未在草案中訂出固定撥補金額，主要是財政紀律法的規定，事實上，現在每年撥補的金額都超過1000億元。

有關勞保基金投資效益，洪申翰說，這幾年表現都不錯，去年獲利16%至17%，今年受美國關稅影響，估計也有7%到8%。

洪申翰坦言，目前勞保基金需要靠政府撥補，主要是少子化、高齡者較多等人口結構改變，尤其是少子化，對整體勞動力及各種政策設計與執行，帶來一定程度的挑戰。

根據勞動部統計，政府自2020年起開始逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，在搭配多元投資下，基金規模已達1.2兆元。

