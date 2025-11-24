正式分手了！輝達落腳北士科 李四川曝今與新壽簽解約塗銷土地

輝達落腳北士科T17、T18，對於北市府與新壽合意解約，新壽上周五開過董事會後，北市副市長李四川今天上午說明最新解約進度。李說，今天早上地政局長王瑞雲已經跟他報告，北士科T17T18地上權案，已經在今天上午11點半，已經正式簽訂解約書，也完成塗銷新壽的T17、T18地上權案，今天上午11點半，T17、T18已返回給台北市政府。

由於先前談合意解約，從五月談到九月，過程還遭質疑卡關，李四川今天也透露，先前談合意解約，北市府除了與新壽董事長魏寶生談，也有見過台新新光金控的吳家，不過還是等依法論法，他也可以理解台新新光的立場。

李四川說，接下來就是北市府跟輝達簽約的問題。

李四川今天中午接受媒體人尚毅夫的網路節目「新聞給問嗎？」針對輝達落腳北士科，對於外界關注的輝達落腳北市進度，上周新壽開過董事會之後，李四川表示，今天上午北市府已經完成塗銷新壽地上權，土地已經還給北市府。