經長與外長雙部長會議達共識：深化經貿外交整合與全球產業佈局

台灣長工時名列世界前段班，近期又有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，亦即周休三日，有超過5000人附議，已連署過關。因全面推動周休三日於各行各業難以適用，衝擊過大，勞團建議政府補助試辦或增加特休假，勞動部最遲須在12月7日回應。勞動部長洪申翰今天接受媒體聯訪表示，仍在蒐集各方意見階段。

2025-11-24 12:38