經長與外長雙部長會議達共識：深化經貿外交整合與全球產業佈局
經濟部長龔明鑫部與外交部長林佳龍上周五共同召開雙部長會議，兩部會達成共識是，面對當前全球經濟重構與地緣政治挑戰，台灣必須結合經貿與外交資源，打造兼具韌性與永續的產業鏈生態。
龔明鑫表示，全球產業佈局正快速移轉，外商將投資重心分散至東協、中東歐、印度、墨西哥等新興地區。我國企業也正積極配合國際客戶需求，在海外建立生產基地。經濟部將持續以「立足台灣、布局全球、行銷全世界」為核心策略，一方面強化國內投資環境與技術研發能量，另一方面協助業者掌握海外市場機會，推動產業園區發展。
經濟部表示，兩部在會中說明，將持續強化經貿與外交協同推動機制，整合政府、產業及駐外單位力量，推進海外科技園區及產業聚落布局，並協助業者在海外獲得更佳的投資條件與政策支持。經濟部與外交部將以開放、務實的態度，攜手推動臺灣成為全球可信賴的經貿夥伴，為產業轉型升級與國家永續發展注入新動能。
