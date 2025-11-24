快訊

相機熱度大洗牌？他遊日發現櫻花妹最愛「非iPhone手機」：大家都用它

汐止烤漆工廠大火猛竄濃煙 200平方公尺廠房陷火海

北市男赴美就學遭星宇拒載「求償31萬」法官判航空公司免賠原因曝

民眾提案週休3日 洪申翰：蒐集各方意見

中央社／ 台北24日電
勞動部長洪申翰。圖／行政院提供
勞動部長洪申翰。圖／行政院提供

有民眾在公共政策平台提案週休3日，逾5000人附議。勞動部長洪申翰今天接受媒體聯訪表示，仍在蒐集各方意見階段。

洪申翰上午接受「POP撞新聞」專訪，接受媒體聯訪時，針對有民眾在公共政策平台提案週休3日，並有超過5000人附議，洪申翰說明，目前仍在蒐集各方意見階段。

洪申翰說，台灣企業樣態多，勞工就業型態也很多，各種勞工與企業型態的意見都要做相關評估，制度上也需有更多思考與了解，不同勞工有不同看法，企業依規模不同也有不同想法。

洪申翰提到，可以理解很多勞工期盼工時上能更進一步縮短，所以勞動部連續10年提高最低工資，這可讓相對低薪的勞工，不必因收入不夠而期待或依賴加薪，反而讓工時更長，提高最低工資就是要緩解工時過長問題。

有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每週上四天班、放假三天」，提案超過5700人附議，並於10月7日通過，依規定政府必須在12月7日前給予回應。

周休三日

延伸閱讀

勞動部明定病假權 勞工請病假不超過十天不得有不利待遇

單身過世遺屬年金只能充公立委提案修法 洪申翰：不能違逆釋憲結果

勞保面臨破產立委提案政府每年千億撥補入法 洪申翰：依法不能定額

館長陳之漢遭爆性騷擾員工 洪申翰：屬實可罰百萬、請新北勞工局主動查明

相關新聞

外送員專法訂時薪底限 洪申翰：不必擔心漲價

勞動部上週提出外送員專法草案，訂定外送員時薪不得低於最低工資時薪的1.25倍。勞動部長洪申翰今天說，目前外送員實際的時薪...

民眾提案週休3日 洪申翰：蒐集各方意見

有民眾在公共政策平台提案週休3日，逾5000人附議。勞動部長洪申翰今天接受媒體聯訪表示，仍在蒐集各方意見階段

明年經濟 一字預測／黃男州選「機」 董瑞斌挑「穩」

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，玉山金控董事長黃男州選「機」，兆豐金控董事長董瑞斌選「穩」。

9月外幣放款突急凍！單月驟減551億元寫21個月最大...兇手是它

據央行統計，2025年9月底國銀外幣放款餘額驟降到6,030億元，單月大減 551億元，寫21個月最大減額，使前九月新增...

對等關稅進入最後談判 環境部：無緩繳碳費一事

美國對等關稅已談判數月，現已邁入最後階段。據傳受關稅衝擊行業，包含中小企業等，碳費可直接打2折，並可分期和緩繳。環境部表...

張忠謀也曾批評匯率 學者：現在台灣競爭力已非當年可比

經濟學人（The Economist）專文探討「台灣病」，認為央行長期壓低台灣匯率引發諸多問題。2012年時因競爭對手韓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。