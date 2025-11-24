明年經濟 一字預測／黃男州選「機」 董瑞斌挑「穩」

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑黃登榆／台北報導

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，玉山金控董事長黃男州選「機」，兆豐金控董事長董瑞斌選「穩」。

黃男州表示，選「機」是因2025年很多時候只能處於觀望狀態，觀望關稅、國際局勢的不確定性，多數時間處於停看聽狀態，但除了觀望之外也是觀察，在不確定的年代中更要能夠洞察趨勢，2026年更要觀察情勢走向、觀察機會在哪裡，在不確定中找到方向、掌握機先，為下次躍升儲備更大能量。

董瑞斌說，選「穩」是希望告別2025國內外政治經濟的紛擾後，迎向2026全球政經情勢穩定發展的一年。

