9月外幣放款突急凍！單月驟減551億元寫21個月最大...兇手是它

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據央行統計，2025年9月底國銀外幣放款餘額驟降到6,030億元，單月大減 551億元，寫21個月最大減額，使前九月新增放款量收斂到1,240 億元。圖／本報資料照片
據央行統計，2025年9月底國銀外幣放款餘額驟降到6,030億元，單月大減 551億元，寫21個月最大減額，使前九月新增放款量收斂到1,240 億元。圖／本報資料照片

據央行統計，2025年9月底國銀外幣放款餘額驟降到6,030億元，單月大減 551億元，寫21個月最大減額，使前九月新增放款量收斂到1,240 億元。銀行圈指出，9 月逢企業季底資金調度、美元貶值放大跌幅，屬短期現象，第四季仍有 AI 需求與出口旺季支撐，放款動能未明顯轉弱。

從近四年走勢來看，除2023年外，其餘各年9月外幣放款皆呈縮減，有兩大主因，第一，7、8月多逢企業備貨旺季與股息發放，墊高基期；第二，9 月底企業普遍提前償還跨境貸款，以調節財務結構。

以9月底匯率30.469元換算，外幣放款折合198億美元，月減20.8億美元，寫27個月最大美元減額，並終結連續半年成長，顯示剔除匯率因素後，季底還款力道強勁。

展望第四季，銀行圈認為外幣放款仍有兩大支撐。一是 AI、網通、雲端資料中心需求持續擴張，帶動上中游零組件、通信設備及PCB企業的融資需求。二是台灣出口動能維持雙位數成長，使外幣授信有基本盤。

但9、10月美國降息後，市場對12月是否再降息分歧，使企業借款的利差判斷更保守，為外幣放款增幅增添變數。

回顧今年外幣放款表現，第1季受川普關稅政策干擾，新增放款僅259億元；第2季又遇美元大幅重貶，新增量縮至136億元。

直到7月AI需求量爆發、企業股息資金回流，單月新增飆到1,357億元創同期新高，8月續增 38.75億元，惟9月單月急減 551億元，使第3季新增放款縮減至845億元。

銀行圈強調，第4季向為傳統放款旺季，只要AI出口熱潮未降，供應鏈的融資需求仍將是維持外幣放款的重要動能。

AI 降息

