快訊

美提28點計畫「讓感恩節變俄國的」！川普被狠酸值得張伯倫和平獎

中職／徐若熙心向美國或日本未定 談經典賽高度意願

大盤震盪到失真…台股開盤是否該直接停損？網神回覆

對等關稅進入最後談判 環境部：無緩繳碳費一事

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
高碳洩漏事業認定擬分為2大類，包含行業別認定和產業國際競爭力等認定。圖／聯合報系資料照片
高碳洩漏事業認定擬分為2大類，包含行業別認定和產業國際競爭力等認定。圖／聯合報系資料照片

美國對等關稅已談判數月，現已邁入最後階段。據傳受關稅衝擊行業，包含中小企業等，碳費可直接打2折，並可分期和緩繳。環境部表示，碳費收取一樣如期上路，因此沒有緩繳一事，高碳洩漏事業單位認定產業還在和經濟部研商，會盡快對外公布。

環境部表示，碳費沒有所謂緩繳一事，收取碳費一定如期上路，雖預估2026年可收取碳費約新台幣45億，但實際收取金額還得看今年被徵收對象的碳排放量，並對應相關費率，以及配合企業所提的自主減量計畫等，約9成碳費收費對象都有提出自主減量計畫，而今年的排放量統計至12月底，明年4月才會完成盤查登錄，並於5月繳費。

我國碳費一般費率每噸300元，優惠費率A、B分別為100元及50元，若符合高碳洩漏風險行業，提出自主減量計畫並通過審查後，除享有優惠費率，碳費還可再適用高碳洩漏風險排放調整係數0.2，即可再打2折。至於高碳洩漏事業單位認定原則，將透過行業別認定、維護產業國際競爭力2個層次。

行業別認定上，依排放密集度、貿易密集度，由環境部、經濟部匡列事業單位，主要產業包含石化、水泥、鋼鐵等。經匡列的事業單位，提出申請即可適用至2030年。

維護產業國際競爭力上，如受到美國關稅等突發經貿事件影響，導致特定年度營業毛利為負值者、碳費徵收總額占營業毛利比例達一定程度以上者，或已面對國際商品傾銷風險者, 可透過申請取得高碳洩漏風折扣適用資格，而該層次的事業單位則需要每年申請、審查。

環境部表示，高碳洩漏事業單位認定產業還在和經濟部研商，是否本周就能出爐仍待討論情形而定。

碳費收費對象為年排放量2.5萬公噸以上的製造業及電力業，若以企業家數計算約252家，當中僅7家是中小企業，因此絕大多數中小型製造業並非碳費收費對象。

碳費 環境部 風險

延伸閱讀

陳冲：美推穩定幣 貨幣戰高招 川普施政藍圖藏在海湖莊園協議

「真的要解憂」卓榮泰搭藍皮火車 後關稅時代推升內需、拚外國觀光客

全國南區社區環教成果展 環境部政次葉俊宏盼落實淨零綠生活

台美關稅談判敲定投資4000億美元？龔明鑫：還沒確定

相關新聞

對等關稅進入最後談判 環境部：無緩繳碳費一事

美國對等關稅已談判數月，現已邁入最後階段。據傳受關稅衝擊行業，包含中小企業等，碳費可直接打2折，並可分期和緩繳。環境部表...

張忠謀也曾批評匯率 學者：現在台灣競爭力已非當年可比

經濟學人（The Economist）專文探討「台灣病」，認為央行長期壓低台灣匯率引發諸多問題。2012年時因競爭對手韓...

用大麥克指數佐證「台灣病」 專家：易懂卻不嚴謹

經濟學人以「大麥克指數」為由，指稱台灣匯率長期遭低估，導致「台灣病」，引發各界正反意見，不過單就「大麥克指數」是否適合做...

周休三日掀話題…民眾提案連署過關 勞部須在12月7日前回應

台灣長工時名列世界前段班，近期又有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，亦即周休三日，且連署過...

下一個十年靠投信決勝 金控三大派系戰略全面開戰

金管會全力推動「亞洲資產管理中心」後，投信業務在金控集團中的地位迅速升溫，甚至被形容為「獲利的第三隻腳」的最佳候選。各家金控近來密集出手，金融圈高層直言：「政策環境一變，投信突然變成兵家必爭。誰能先建立規模、掌握資金，誰就能在下一個十年站穩位置。」

每日工時增加達周休三日 僅一成勞工願意

在每周工時40小時情況下，你願意集中工時達到周休三日？根據勞動部調查顯示，僅10.3%勞工願意「增加每日工作時數，減少每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。