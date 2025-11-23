對等關稅進入最後談判 環境部：無緩繳碳費一事

美國對等關稅已談判數月，現已邁入最後階段。據傳受關稅衝擊行業，包含中小企業等，碳費可直接打2折，並可分期和緩繳。環境部表示，碳費收取一樣如期上路，因此沒有緩繳一事，高碳洩漏事業單位認定產業還在和經濟部研商，會盡快對外公布。

環境部表示，碳費沒有所謂緩繳一事，收取碳費一定如期上路，雖預估2026年可收取碳費約新台幣45億，但實際收取金額還得看今年被徵收對象的碳排放量，並對應相關費率，以及配合企業所提的自主減量計畫等，約9成碳費收費對象都有提出自主減量計畫，而今年的排放量統計至12月底，明年4月才會完成盤查登錄，並於5月繳費。

我國碳費一般費率每噸300元，優惠費率A、B分別為100元及50元，若符合高碳洩漏風險行業，提出自主減量計畫並通過審查後，除享有優惠費率，碳費還可再適用高碳洩漏風險排放調整係數0.2，即可再打2折。至於高碳洩漏事業單位認定原則，將透過行業別認定、維護產業國際競爭力2個層次。

行業別認定上，依排放密集度、貿易密集度，由環境部、經濟部匡列事業單位，主要產業包含石化、水泥、鋼鐵等。經匡列的事業單位，提出申請即可適用至2030年。

維護產業國際競爭力上，如受到美國關稅等突發經貿事件影響，導致特定年度營業毛利為負值者、碳費徵收總額占營業毛利比例達一定程度以上者，或已面對國際商品傾銷風險者, 可透過申請取得高碳洩漏風折扣適用資格，而該層次的事業單位則需要每年申請、審查。

環境部表示，高碳洩漏事業單位認定產業還在和經濟部研商，是否本周就能出爐仍待討論情形而定。

碳費收費對象為年排放量2.5萬公噸以上的製造業及電力業，若以企業家數計算約252家，當中僅7家是中小企業，因此絕大多數中小型製造業並非碳費收費對象。