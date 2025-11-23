前十月無人機出口破5,000萬美元 激增11.4倍

行政院積極打造台灣成為無人機民主供應鏈亞太中心為目標，讓台灣無人機產業走向國際。據財政部統計，今年1至10月無人機出口金額5,475萬美元，與去年全年441萬美元相比，已大幅成長11.4倍。

無人機產業為賴清德總統宣布的「五大信賴產業」之一，以「產業發展、國防自主、民主供應鏈」三大政策目標，並以市場面「擴大國內外需求引導產業發展」、技術面「技術開發與國際鏈結」、環境面「形成產業聚落及生態系」、法規面「完善無人載具相關管理規則」共四大策略推動。

財政部表示，面對地緣政治變化及低空經濟之興起，我國也積極布局無人機產業之發展，陸續成立「亞洲無人機AI創新應用研發中心」、「台灣卓越無人機海外商機聯盟」等，結合產官學力量，強化技術與產業鏈整合，且在非紅供應鏈與資安自主化趨勢帶動下，我國無人機產業在外貿市場逐漸展現成效。

今年1至10月無人機出口金額5,475萬美元，與2024年全年441萬美元相較，大幅成長11.4倍，外銷重心益為偏向歐美，其中以對波蘭占39.3％最高，其次為捷克、美國、奧地利、德國。

我國無人機出口類型，依照最大起飛重量分類，以介於2至7公斤為最大宗，占比達88.1％，15至25公斤占9.2％，250公克以下占1.3％，25公斤以上占1.1％。

另外，隨技術創新與應用日益多元，無人機市場快速擴張，烏俄戰爭更進一步凸顯無人機在軍民兩用上的價值，其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。

近年來各國競相發展無人機產業，去年全球無人機出口金額58.2億美元，較2023年增36.1％；前10大出口國家地區中，中國大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，占全球37.2％穩居龍頭，其次為香港19.4％，兩者合計占逾5成以上；出口擴張速度方面，以波蘭增2.2倍、以色列1.6倍、加拿大1.0倍最為顯著。