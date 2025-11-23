快訊

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

用大麥克指數佐證「台灣病」 專家：易懂卻不嚴謹

中央社／ 台北23日電
最新一期「經濟學人」雜誌報導，央行持續壓低新台幣匯率，反而造成經濟嚴重失衡。專家指出，用「大麥克指數」來判斷一國幣值是否高估或低估，這是用一種直覺、簡化、非正式的方式來理解匯率高低估的問題，過於簡單粗暴。圖／聯合報資料照片
最新一期「經濟學人」雜誌報導，央行持續壓低新台幣匯率，反而造成經濟嚴重失衡。專家指出，用「大麥克指數」來判斷一國幣值是否高估或低估，這是用一種直覺、簡化、非正式的方式來理解匯率高低估的問題，過於簡單粗暴。圖／聯合報資料照片

經濟學人以「大麥克指數」為由，指稱台灣匯率長期遭低估，導致「台灣病」，引發各界正反意見，不過單就「大麥克指數」是否適合做為評斷匯率標準，學者專家多認為不夠嚴謹，尤其大麥克指數相較於匯率因素，反映更多的是在地生產成本。

經濟學人（The Economist）引用其編製的大麥克指數，指稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題，如國人購買力受損、房價攀升、累積金融風險等。

不過單以大麥克指數是否適合作為評斷匯率高估或低估，學者專家普遍持否定態度。中央銀行直言，只以單一商品評估匯率並不恰當，若利用其他單一商品指數評估一國通貨匯價是否高估或低估，也可能出現截然不同的結果。

以坊間常見的單一商品指數大麥克指數及iPhone指數而言，以最新iPhone售價換算，新台幣對美元匯率高估17.1%，此結果與大麥克指數顯示新台幣對美元匯率低估55%的結果，背道而馳。

為何單一商品指數存在缺陷，央行官員解釋，各國麥當勞都有大麥克漢堡，但麵包、肉、蔬菜可能使用當地食材較多，相較於背後隱含的匯率因素，反映更多的是原物料價格及人力成本。

若看iPhone指數，iPhone基本上是全球生產零件後組裝，非在地產品，相較於大麥克指數，iPhone指數本質上可能更貼近購買力平價（Purchasing Power Parity,PPP）的精神。

不過央行官員也說，儘管iPhone生產前端的精神大致符合，但到了訂價階段，蘋果會因為各地市場情況不同，而有不同的訂價策略。

台經院景氣預測中心主任孫明德進一步指出，iPhone指數很大的問題是各地的稅差異很大，像是香港買iPhone比較便宜，美國各州稅率也不同，因此會發生部分民眾「出國順便買iPhone」的現象，價差是在稅金，而不是匯率。

央行官員接著表示，從上述說明，可看出不論民眾熟知的大麥克或是iPhone指數這類單一商品指數，都存在缺陷，為了避免此事，國際組織以約1200項的一籃子商品編算PPP。

然而，央行官員直言，影響匯率有兩股力量，首先是貿易力量，第2種是金融性交易；PPP概念的時空背景建構在匯率由貿易力量主導的時代，如今金融性交易已經成為主宰匯率的關鍵。以台灣為例，2024年外資及本國資金進出合計金額是商品貿易金額的19.3倍，如此懸殊的差距凸顯以一籃商品與服務計算的PPP，已無法作為衡量均衡匯率的指標。

孫明德也說，大麥克指數廣為人知，自然有其優點，因為大麥克是民眾日常生活觸手可及的商品，對其價格也有一定認知，以大麥克比喻，可以簡單讓民眾了解要傳達的概念；但說到底，大麥克指數偏向庶民語言，只是讓大家有個入門概念，不適合以此基礎做出嚴謹推論。

美元匯率 iPhone 商品

延伸閱讀

桃園養生館涉性交易 警破密室逮人

談妥1萬7千性交易卻反控 妙齡女告男性侵「事後牽手逛街」…誣告判5月

西濱高架化利弊？專家看好安全提升 提醒「景觀衝擊、噪音震動」

赴日要留意！日本流感疫情續發燒 專家揭「病毒加速擴散」可能原因

相關新聞

張忠謀也曾批評匯率 學者：現在台灣競爭力已非當年可比

經濟學人（The Economist）專文探討「台灣病」，認為央行長期壓低台灣匯率引發諸多問題。2012年時因競爭對手韓...

用大麥克指數佐證「台灣病」 專家：易懂卻不嚴謹

經濟學人以「大麥克指數」為由，指稱台灣匯率長期遭低估，導致「台灣病」，引發各界正反意見，不過單就「大麥克指數」是否適合做...

周休三日掀話題…民眾提案連署過關 勞部須在12月7日前回應

台灣長工時名列世界前段班，近期又有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，亦即周休三日，且連署過...

下一個十年靠投信決勝 金控三大派系戰略全面開戰

金管會全力推動「亞洲資產管理中心」後，投信業務在金控集團中的地位迅速升溫，甚至被形容為「獲利的第三隻腳」的最佳候選。各家金控近來密集出手，金融圈高層直言：「政策環境一變，投信突然變成兵家必爭。誰能先建立規模、掌握資金，誰就能在下一個十年站穩位置。」

每日工時增加達周休三日 僅一成勞工願意

在每周工時40小時情況下，你願意集中工時達到周休三日？根據勞動部調查顯示，僅10.3%勞工願意「增加每日工作時數，減少每...

長照扣除額 藍委提案增加

為緩解長期照顧帶給家屬的心理及經濟壓力，立法院財政委員會今年8月初審通過《所得稅法》第17條修正草案，長照特別扣除額將自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。