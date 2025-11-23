輝達難救美股 市場指望聯準會降息

標普五百指數上周五反彈，但周線仍跌近百分之二。在人工智慧（ＡＩ）泡沫、經濟降溫疑慮，加上獲利了結同時發酵之下，上周竟爆發數月來最劇烈盤中震盪。本周逢感恩節假期而縮短的交易中，波動恐怕不會稍退。

美股三大指數廿一日全面上漲百分之一左右，標普五百指數約九成成分股上漲，但在歷來表現強勢的十一月，標普本月迄今卻下跌百分之三點五。費城半導體指數則因這波頹幅率先陷於修正，廿一日雖反彈百分之○點九，但十一月以來，卻跌了百分之十一點二。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，鑒於勞動市場走軟，他認為聯準會（Fed）近期仍有再次降息的空間，這番談話提振市場對十二月降息的預期。

Catalyst Funds基金經理人艾許利說：「如果美股果真開始進入更深修正，十二月聯準會決策重要性就會大幅提升。倘若聯準會選擇按兵不動，資金成本將再度成為股市高價位的一大逆風。」

輝達上周繳出亮眼財報，美股廿日卻在短短兩小時內出現急殺，市場上幾乎沒人料到，也無法清楚解釋原因。

輝達執行長黃仁勳在法說會上說：「外界一直在討論ＡＩ泡沫。但從我們的角度來看，情況完全不是那麼一回事。」這番話救不了自家股價，也救不了ＡＩ概念股。輝達廿一日續跌百分之一，周線下跌百分之五點九，十一月跌了百分之十一點八。

分析師指出，過去總是逢低承接的散戶投資人，本月明顯退縮，導致波動加劇。十一月最後一周，投資人目光轉移美國消費，黑色星期五登場也讓年底購物季的景氣成為市場焦點。