長照扣除額 藍委提案增加

經濟日報／ 記者屈彥辰／台北報導

為緩解長期照顧帶給家屬的心理及經濟壓力，立法院財政委員會今年8月初審通過《所得稅法》第17條修正草案，長照特別扣除額將自現行每人每年12萬元，提高至18萬元。立院財委會將在近期再邀財政部協商，負責協商的國民黨立委賴士葆說，長照扣除額增加年底前可以三讀，長照扣除額要爭取到24萬元。

隨著人口結構老化，台灣正邁入「超高齡社會」，國人長照費用支出隨之增加。自2019年起，納稅義務人、配偶或受扶養親屬如為符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，在申報個人綜合所得稅時，可依規定每人每年定額扣除長照特別扣除額12萬元，且這項特別扣除額設有排富條款。

立院財委會今年8月14日初審完成《所得稅法》第17條修正草案，將長照特別扣除額自現行每人每年12萬元，提高至每人每年18萬元。明年5月報稅適用。

國民黨立委葉元之、張嘉郡等人近期加碼提案，主張長照特別扣除額應提升至24萬元，才能讓長照家庭的經濟壓力減輕更有感；民眾黨立院黨團、民眾黨立委黃珊珊則主張，長照特別扣除額提高到20萬元，同時加碼健康檢查特別扣除額1.2萬元。

賴士葆表示，提高至24萬元才可以減輕家庭負擔，朝野可能再協商一次，年底前可望三讀。

另外，國民黨立委徐巧芯、羅廷瑋、廖偉翔、游顥等為緩解年輕爸媽生養壓力，也提案修法《所得稅法》第17條。由現行去年1月1日起，納稅義務人六歲以下子女，第一名子女每年扣除15萬元，第二名及以上子女每人每年扣除22萬5,000元，改為自明年1月1日起，納稅義務人18歲以下之子女，第一名子女每年扣除15萬元，第二名及以上子女每人每年扣除22萬5,000元。

長照 國民黨 綜合所得稅

延伸閱讀

傅崐萁獨攬大權？綠指與韓國瑜肯定院版財劃法 賴士葆：坑殺雙北還離間

長照扣除額加到18萬還不夠 藍盼拉到24萬年底三讀

陳培瑜：韓國瑜善意回應院版財劃法 遺憾傅崐萁沒有點頭只能晾在一旁

政院版財劃法出爐 賴士葆批「新公式欺負台北市」：應公布金額

相關新聞

AI 加持！今年GDP拚增6% 前三季平均成長7.01% 超越預期

主計總處將於28日公布最新國民所得統計。受惠人工智慧（AI）商機大爆發，今年前三季經濟成長率平均達7.01%，表現遠超預...

周休三日掀話題…民眾提案連署過關 勞部須在12月7日前回應

台灣長工時名列世界前段班，近期又有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，亦即周休三日，且連署過...

蔡玉玲：台灣若在穩定幣市場行動遲緩 未來三年內恐面臨戰略危機

美國7月通過GENIUS法案，是美國首部監管穩定幣的聯邦法案，為穩定幣建立全面的法律和監管框架。亞洲金融科技聯盟主席暨長...

指川普施政藍圖早寫於海湖莊園協議 陳冲：我執政團隊應好好看一下

美元霸權遭遇史上最大挑戰，而美國正在利用關稅、金融，以及穩定幣等工具反擊，以穩定美元在全球貨幣的主導地位，行政院前院長、...

每日工時增加達周休三日 僅一成勞工願意

在每周工時40小時情況下，你願意集中工時達到周休三日？根據勞動部調查顯示，僅10.3%勞工願意「增加每日工作時數，減少每...

長照扣除額 藍委提案增加

為緩解長期照顧帶給家屬的心理及經濟壓力，立法院財政委員會今年8月初審通過《所得稅法》第17條修正草案，長照特別扣除額將自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。