長照扣除額 藍委提案增加

為緩解長期照顧帶給家屬的心理及經濟壓力，立法院財政委員會今年8月初審通過《所得稅法》第17條修正草案，長照特別扣除額將自現行每人每年12萬元，提高至18萬元。立院財委會將在近期再邀財政部協商，負責協商的國民黨立委賴士葆說，長照扣除額增加年底前可以三讀，長照扣除額要爭取到24萬元。

隨著人口結構老化，台灣正邁入「超高齡社會」，國人長照費用支出隨之增加。自2019年起，納稅義務人、配偶或受扶養親屬如為符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，在申報個人綜合所得稅時，可依規定每人每年定額扣除長照特別扣除額12萬元，且這項特別扣除額設有排富條款。

立院財委會今年8月14日初審完成《所得稅法》第17條修正草案，將長照特別扣除額自現行每人每年12萬元，提高至每人每年18萬元。明年5月報稅適用。

國民黨立委葉元之、張嘉郡等人近期加碼提案，主張長照特別扣除額應提升至24萬元，才能讓長照家庭的經濟壓力減輕更有感；民眾黨立院黨團、民眾黨立委黃珊珊則主張，長照特別扣除額提高到20萬元，同時加碼健康檢查特別扣除額1.2萬元。

賴士葆表示，提高至24萬元才可以減輕家庭負擔，朝野可能再協商一次，年底前可望三讀。

另外，國民黨立委徐巧芯、羅廷瑋、廖偉翔、游顥等為緩解年輕爸媽生養壓力，也提案修法《所得稅法》第17條。由現行去年1月1日起，納稅義務人六歲以下子女，第一名子女每年扣除15萬元，第二名及以上子女每人每年扣除22萬5,000元，改為自明年1月1日起，納稅義務人18歲以下之子女，第一名子女每年扣除15萬元，第二名及以上子女每人每年扣除22萬5,000元。