每日工時增加達周休三日 僅一成勞工願意

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

在每周工時40小時情況下，你願意集中工時達到周休三日？根據勞動部調查顯示，僅10.3%勞工願意「增加每日工作時數，減少每周工作天數」，例如每日工作十小時，達到周休三日。

若對照勞工年齡，願意每天工作十小時、周休三日的勞工，以25~34歲、35~44歲勞工較多，各有15.9%、10.9%願意以挪移工時方式達到周休三日。之後，隨著年齡層增加，勞工願意比例愈低。

相較於周休三日，周休二日支持相對高。調查顯示，約46.5%勞工希望「每周工作五天，上下班採彈性時間」。另外也有41.8%勞工支持「每周工作五天，上下班固定時間」。希望採此方式以65歲以上年齡層最支持，占比高達62.5%；其次是55~64歲年齡層，占比59%。另外，15~24歲年齡層也有45%支持。

此外，「減少每日工作時數，增加每周工作天數」僅1.5%勞工支持。其中，以15~24歲年齡層占比2.5%最高，反映該年齡層部分工時比例較高特性。

約有88%勞工選擇每周工作五天，亦即周休二日。官員分析，勞工周休三日意願不強，很大原因是只要縮減工時，就會影響薪資，歸根結柢，低薪仍是核心關鍵。

年齡 工時

延伸閱讀

以後周末必買少一味！高雄超人氣龍華市場炸雞明年2月收攤

大貨車駕駛每日最高開車10小時 違者最高罰9萬

國內醫師大缺工？沈政男曝「1關鍵」：加薪解決不了問題

實施周休三日太爽？員工假日「帶妹進公司蹭冷氣」 老闆怒：給方便當隨便

相關新聞

AI 加持！今年GDP拚增6% 前三季平均成長7.01% 超越預期

主計總處將於28日公布最新國民所得統計。受惠人工智慧（AI）商機大爆發，今年前三季經濟成長率平均達7.01%，表現遠超預...

周休三日掀話題…民眾提案連署過關 勞部須在12月7日前回應

台灣長工時名列世界前段班，近期又有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，亦即周休三日，且連署過...

蔡玉玲：台灣若在穩定幣市場行動遲緩 未來三年內恐面臨戰略危機

美國7月通過GENIUS法案，是美國首部監管穩定幣的聯邦法案，為穩定幣建立全面的法律和監管框架。亞洲金融科技聯盟主席暨長...

指川普施政藍圖早寫於海湖莊園協議 陳冲：我執政團隊應好好看一下

美元霸權遭遇史上最大挑戰，而美國正在利用關稅、金融，以及穩定幣等工具反擊，以穩定美元在全球貨幣的主導地位，行政院前院長、...

每日工時增加達周休三日 僅一成勞工願意

在每周工時40小時情況下，你願意集中工時達到周休三日？根據勞動部調查顯示，僅10.3%勞工願意「增加每日工作時數，減少每...

長照扣除額 藍委提案增加

為緩解長期照顧帶給家屬的心理及經濟壓力，立法院財政委員會今年8月初審通過《所得稅法》第17條修正草案，長照特別扣除額將自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。