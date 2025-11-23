每日工時增加達周休三日 僅一成勞工願意
在每周工時40小時情況下，你願意集中工時達到周休三日？根據勞動部調查顯示，僅10.3%勞工願意「增加每日工作時數，減少每周工作天數」，例如每日工作十小時，達到周休三日。
若對照勞工年齡，願意每天工作十小時、周休三日的勞工，以25~34歲、35~44歲勞工較多，各有15.9%、10.9%願意以挪移工時方式達到周休三日。之後，隨著年齡層增加，勞工願意比例愈低。
相較於周休三日，周休二日支持相對高。調查顯示，約46.5%勞工希望「每周工作五天，上下班採彈性時間」。另外也有41.8%勞工支持「每周工作五天，上下班固定時間」。希望採此方式以65歲以上年齡層最支持，占比高達62.5%；其次是55~64歲年齡層，占比59%。另外，15~24歲年齡層也有45%支持。
此外，「減少每日工作時數，增加每周工作天數」僅1.5%勞工支持。其中，以15~24歲年齡層占比2.5%最高，反映該年齡層部分工時比例較高特性。
約有88%勞工選擇每周工作五天，亦即周休二日。官員分析，勞工周休三日意願不強，很大原因是只要縮減工時，就會影響薪資，歸根結柢，低薪仍是核心關鍵。
