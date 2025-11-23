AI 加持！今年GDP拚增6% 前三季平均成長7.01% 超越預期

主計總處將於28日公布最新國民所得統計。受惠人工智慧（AI）商機大爆發，今年前三季經濟成長率平均達7.01%，表現遠超預期，外界預期，主計總處將大幅上修今年全年經濟成長率，不僅「保5」無虞，更有望挑戰6%大關。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，由於美國關稅風險尚未具體化，加上AI帶動高階晶片與伺服器需求，今年外需、內需表現均優於原先預測。回顧主計總處8月預測時，對全年看法相對保守，當時估計全年GDP成長率4.45%。蔡鈺泰分析，當時預測趨於保守，主因擔心美國前總統川普提出的高關稅政策可能衝擊半導體供應鏈；然而，截至目前為止，高關稅威脅尚未造成實質影響，反觀全球AI資料中心基礎建設需求持續強勁，台灣作為關鍵供應鏈，高階晶片與伺服器出口暢旺，整體經濟狀況比預期好，最主要動力即來自出口。

主計總處最新統計與預測GDP成長率

出口好轉也連帶提振廠商信心，帶動國內投資動能。蔡鈺泰強調，包括輝達、Google等國際科技巨擘相繼擴大在台投資、設立據點，這類實質設廠、設備購置與人才聘用，GDP成長與就業市場均有直接且正面的挹注。

經濟部統計10月外銷訂單金額達693.7億美元，創歷年同期新高，年增25.1%，連九個月正成長，且前十月訂單達5,937.4億美元，年增22.6%，創歷年同期新高。由於歷年來外銷訂單最高紀錄是2021年的6,741.3億美元，以目前情況來看，只要11、12月合計訂單金額達804億美元即可超越，幾乎可說，今年全年外銷訂單金額，已確定可刷新歷史紀錄。

財政部公布的10月出口也達618億美元，創歷年單月新高，年增近五成，為連續24個月正成長；前十月出口5,144.5億美元，較上年同期增31.8%。進口392.2億美元，較上月減6.3%，較上年同月增14.6%；累計前十月進口3,926.3億美元，較上年同期增21.3%。蔡鈺泰表示，從目前10月的出口與接單數據維持高檔來看，第4季經濟動能應可望延續第3季強勢，整體趨勢明確向上。而主計長陳淑姿日前已透露，今年經濟成長率評估至少在5.5%以上，上看6%。