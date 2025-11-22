指川普施政藍圖早寫於海湖莊園協議 陳冲：我執政團隊應好好看一下

美元霸權遭遇史上最大挑戰，而美國正在利用關稅、金融，以及穩定幣等工具反擊，以穩定美元在全球貨幣的主導地位，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲22日表示，海湖莊園協議就寫明了川普的施政藍圖，關稅、貨幣、國債等指引都囊括其中，建議我們的總統、副總統、院長、副院長，以及現在參與台美談判的代表們都要好好看一下，從中獲知川普的布局與執行。

長風基金會22日舉辦「突破論壇-美元霸權2.0與全球貨幣戰的開啟」，邀請陳冲擔任主講人。

陳沖指出，川普重要幕僚米蘭（Stephen Miran）寫給川普的執政指引「A User's Guide to Restructuring the Global Trading System」，後來改稱海湖莊園協議，因此川普的政策並非隨性而為，而是有戰略、有步驟地達成他的目的，時間表早已有安排。

陳冲表示，美國以關稅議題促使與美國有貿易往來的國家坐上談判桌，美國除了從中獲得好處之外，還能對談貨幣議題，包括匯率在內，以及美國公債問題，因為美國債務問題嚴重，川普上任不到1年，國債從37兆美元大增至38兆美元。

川普不曾忽略其執政團隊安排好的計畫，陳冲提醒現在的執政團隊，這次跟美國打交道不是這麼簡單，「去年11月川普已經告訴你他要怎麼做了。」今年1月上任後，川普已經在按照這本指引一步一步執行。

挑戰美元霸權的嘗試並非首次，陳冲指出，1985年的「廣場協議」迫使日圓升值，導致日本經歷了「失落的十年、二十年、三十年」，顯示貨幣戰爭的慘烈。中國人民銀行前行長周小川在2009年發表的「關於改革國際貨幣體系的思考」一文，以及現任行長潘公勝在2025年發表的類似文章，都暗示了中國挑戰美元地位的企圖。從歐巴馬曾對周小川的文章反應激烈看來，可見美國對此類挑戰的高度敏感。

全球貨幣戰中，美國是否繼續成功？陳冲表示，基本上美國一直沒有失敗過，從1940年代到現在，只是有一段時間好像快被追上而已，「我覺得川普很厲害的一招就是他用穩定幣這一次，不僅解決了自己美元美債的問題，還把在貨幣戰中被數位人民幣領先的那一段追回來」。

除了擺脫人民幣的壓迫，還有很重要的事，陳冲說，有了美元穩定幣，美國財政部要繼續發債短期內是沒有顧慮的，否則美債恐怕乏人問津，有了穩定幣，美國公債就有誘因可買。