外送員時薪下限最低工資1.25倍 工會「可接受」籲勿轉嫁消費者

勞動部外送員專法草案明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍等，外送員工會今天表示可接受，也強調這比平台號稱外送員平均時薪低，不應再轉嫁消費者。

保障外送平台業者與外送員、消費者、合作商家間的四方權利義務，勞動部昨天預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，針對外送員報酬明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍及交通部所訂運費，並選較高者作為外送員報酬。

若以明年最低工資時薪新台幣196元來計算，外送時薪不得低於245元。全國外送產業工會發言人蘇柏豪今天接受媒體聯訪表示，勞動部所訂定這個金額「蠻可以接受的」。

蘇柏豪說，若以平台自行公告的外送員收入來看，平台稱外送員每小時平均有270元至290元收入，以明年來說，勞動部外送員專法將245元訂為下限，這應不至於影響到消費者權益，若平台藉此轉嫁消費者，就可合理懷疑平台是刻意塑造風向造成恐慌。

對於台灣數位平台經濟協會指立法之後可能造成5萬多名外送員被迫退出市場，蘇柏豪也說，平台多次公開說外送員的平均時薪為270元至290元，如果專法只是保障245元這個數字，「為什麼會造成他們的營運成本上漲」，平台若不對消費者調漲價格，又怎會造成外送員失業，可能還能擴大外送員的進用。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，平台7月15日時已有調整平台費跟外送費，然而外送員薪資並沒有往上提升，所以外送員薪資跟消費者費用其實並沒有掛鉤。

陳昱安也說，雖然可接受這金額，但當初工會版本其實訂為最低時薪的1.5倍，因為包含德國等其他一樣是用最低時薪保障的國家等，大約都是1.5倍。

勞動部昨天預告的外送員專法也要求，平台業者應確實為外送員加保團體傷害保險、責任保險後，才可以讓外送員上線接單，且外送員自行辦理職災保險加保，也可檢具收據向平台申請自行投保的保費。

陳昱安說，外送員工作過程中容易碰到車禍風險，現狀為外送員的勞保、健保、職業災害保險、第三人責任險等都是外送員自己去投保，如果要求平台業者負擔職災險，外送員的成本能略微下降一點。