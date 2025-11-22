瑞銀財富管理投資總監辦公室 預測2026年黃金一盎司上看4,900美元

黃金示意圖。路透 瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，2025年大幅上漲後，黃金價格已穩定在4,000美元/盎司以上，年初至今漲幅接近60%，成為表現最佳的資產。儘管近期出現盤整，預計2026年價格將進一步走高，並將年中目標價從4,200美元/盎司上調至4,500美元/盎司。若政治及金融風險急劇上升，上行情境下，金價可能觸及4,900美元/盎司。

瑞銀CIO預計2026年黃金需求將進一步上升，影響因素為：美聯儲預期降息、實際收益率下降、持續的地緣政治不確定性，以及美國國內政策環境變化（尤其是即將到來的中期選舉及日益加劇的財政風險）。隨著美國公共財政前景預計惡化，央行及投資者的購買趨勢可能延續，因為黃金是一種無對手方風險的資產。

因此，預計隨著實際利率（反映持有非生息資產的成本）下降，交易所交易基金（ETF）的買盤將在2026年繼續回升。基於歷史相關性，估算2026年流入量可能達到750噸，低於2025年預測的870噸，但至少是2010年後十年流入量的兩倍。

此外，瑞銀CIO預計央行及主權財富管理者的大量買入（這一趨勢在更高利率及美元走強期間仍推動黃金價格的結構性上升），在未來一年仍將持續。預計2026年的購金量約900噸，較2025年略有放緩，但遠高於2010–2021年每年約450–500噸的水準。實際購買量存在顯著的低報（相較於國際貨幣基金組織月度報告的購買量），加之近期與儲備管理者的非正式交流，顯示2026年增持儲備的意願強烈。美國聯準會鷹派立場及潛在的央行拋售是主要風險。零售方面，珠寶消費有望在2026年下半年改善。

瑞銀CIO維持黃金「具吸引力」評級，並在全球資產配置中繼續持有黃金，黃金仍是有效的投資組合對沖工具（即使在當前價格水準）。同時，將上行情景的目標價從4,700美元上調至4,900美元/盎司，下行情境維持在3,700美元/盎司。

此外，預計在2026年的美國中期選舉後，金價可能在4,300美元/盎司附近出現盤整。同樣地，若政治及金融風險急劇上升，上行情境下金價可能觸及4,900美元/盎司。對於偏好黃金的投資者，在總資產中配置5%左右的黃金，有助於提升投資組合的多元化，並在系統性風險下提供緩衝。