快訊

鬆口氣！彰化首批15處高風險蛋雞場採樣 芬普尼全部零檢出

南韓女團TWICE今高雄開唱 場外大批粉絲目睹警察忙取締這類人

王子爆偷吃人妻、小杰閃兵 威廉道歉：「棒棒堂」最近事情比較多

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞銀財富管理投資總監辦公室 預測2026年黃金一盎司上看4,900美元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

黃金示意圖。路透
黃金示意圖。路透
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，2025年大幅上漲後，黃金價格已穩定在4,000美元/盎司以上，年初至今漲幅接近60%，成為表現最佳的資產。儘管近期出現盤整，預計2026年價格將進一步走高，並將年中目標價從4,200美元/盎司上調至4,500美元/盎司。若政治及金融風險急劇上升，上行情境下，金價可能觸及4,900美元/盎司。

瑞銀CIO預計2026年黃金需求將進一步上升，影響因素為：美聯儲預期降息、實際收益率下降、持續的地緣政治不確定性，以及美國國內政策環境變化（尤其是即將到來的中期選舉及日益加劇的財政風險）。隨著美國公共財政前景預計惡化，央行及投資者的購買趨勢可能延續，因為黃金是一種無對手方風險的資產。

因此，預計隨著實際利率（反映持有非生息資產的成本）下降，交易所交易基金（ETF）的買盤將在2026年繼續回升。基於歷史相關性，估算2026年流入量可能達到750噸，低於2025年預測的870噸，但至少是2010年後十年流入量的兩倍。

此外，瑞銀CIO預計央行及主權財富管理者的大量買入（這一趨勢在更高利率及美元走強期間仍推動黃金價格的結構性上升），在未來一年仍將持續。預計2026年的購金量約900噸，較2025年略有放緩，但遠高於2010–2021年每年約450–500噸的水準。實際購買量存在顯著的低報（相較於國際貨幣基金組織月度報告的購買量），加之近期與儲備管理者的非正式交流，顯示2026年增持儲備的意願強烈。美國聯準會鷹派立場及潛在的央行拋售是主要風險。零售方面，珠寶消費有望在2026年下半年改善。

瑞銀CIO維持黃金「具吸引力」評級，並在全球資產配置中繼續持有黃金，黃金仍是有效的投資組合對沖工具（即使在當前價格水準）。同時，將上行情景的目標價從4,700美元上調至4,900美元/盎司，下行情境維持在3,700美元/盎司。

此外，預計在2026年的美國中期選舉後，金價可能在4,300美元/盎司附近出現盤整。同樣地，若政治及金融風險急劇上升，上行情境下金價可能觸及4,900美元/盎司。對於偏好黃金的投資者，在總資產中配置5%左右的黃金，有助於提升投資組合的多元化，並在系統性風險下提供緩衝。

美國聯準會

延伸閱讀

周六迎小雪…命理師曝黃金10分鐘 用1杯水開運納財

黃金ETF夯 權證四檔閃金光

好市多「黑色購物週」下週登場 超過500項商品激省百萬 PS5、黃金入列

黃金基金 長線釣大魚

相關新聞

瑞銀財富管理投資總監辦公室 預測2026年黃金一盎司上看4,900美元

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，2025年大幅上漲後，黃金價格已穩定在4,000美元/盎司以上，年初至今漲幅接...

長照扣除額加到18萬還不夠 藍盼拉到24萬年底三讀

為緩解長期照顧給家屬帶來心理及經濟壓力，立法院財政委員會在今年8月初審通過「所得稅法」第17條修正草案，長照特別扣除額將...

長照保險卡關雇主不願多負擔 國民黨推十年盼2028執政落實

超高齡社會來臨，長照基金服務人口逐年成長。國民黨今年初列長照保險法草案為優先法案，但至今草案仍在衛環委員會尚未審查。草案...

外送員時薪下限最低工資1.25倍 工會「可接受」籲勿轉嫁消費者

勞動部外送員專法草案明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍等，外送員工會今天表示可接受，也強調這比平...

影／與新壽完成解約 蔣萬安：最快農曆年前與輝達簽約

台北市政府昨天與新光人壽完成合意解約協議，台北市長蔣萬安上午出席2025CBMC台灣年會時表示，接下來會做都市計畫變更及...

輝達確定落腳北士科T17、T18 蔣萬安：非常感謝新壽完成解約協議

輝達落腳北士科T17、T18定案，北市府昨與新光人壽完成合意解約協議。台北市長蔣萬安上午受訪指出，非常感謝新壽與台北市政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。