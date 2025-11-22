AI 股高估值疑雲加上 Fed 官員放鷹拖累美股 未來一周四大觀察變數

輝達財報及財測優於預期，但投資人仍擔心人工智慧（AI）泡沫，加上擔心聯準會（Fed）12月降息機率降低，美股本周表現疲弱。富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意關稅法律戰及美國與各國的關稅談判進展。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅等的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括第3季國內生產毛額（GDP）成長率修正值；11月消費者信心；10月核心個人消費支出（PCE）；9月生產者物價指數（PPI）、零售銷售、耐久財訂單等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業有11家，包括戴爾、惠普、亞德諾半導體、Autodesk、Workday、百思買、Kohl's等。

美國財報季開跑以來，表現穩健。富蘭克林投顧指出，根據彭博資訊，到11月20日為止，已有94.8%的S&P 500指數成分股公布財報，65.8%營收優於預期，平均年增8.2%；81.8%獲利優於預期，平均年增13.1%。

根據Factset，統計到11月14日，預期S&P 500指數獲利將成長13.1%。其中，科技、公用事業、金融、原物料、工業等類股將實現雙位數獲利成長，成長幅度介於15.7-27.3%。

富蘭克林投顧指出，雖然當前科技股估值看似相當高，但考量科技股獲利成長前景後，估值仍合理。AI需求旺盛，推動AI發展的科技巨頭的獲利、自由現金流量、資本支出仍強勁，2025年科技股獲利成長率是S&P 500指數的兩倍多，預計這將延續至2026年與未來數年，截然不同於1990年代後期的科技行情。

富蘭克林投顧表示，另外，愈來愈多AI工具也開始實現穩固商業模式，如AI語音輸入工具Wispr Flow、醫療記錄AI代理Abridge、法律工作AI代理Harvey等，除了顯示AI正不斷應用於各領域，還反映高價值、高付費意願、具垂直代理應用相關產品愈容易成為可行的商業模式，進而有助持續推動更多AI應用與發展。