長照保險卡關雇主不願多負擔 國民黨推十年盼2028執政落實

超高齡社會來臨，長照基金服務人口逐年成長。國民黨今年初列長照保險法草案為優先法案，但至今草案仍在衛環委員會尚未審查。草案主要推動者國民黨立委王育敏認為，社會共識尚未凝聚、雇主不願再多負擔保費成本是阻力，雖然這會期不會審查，但最有可能推動時機是2027年，成為2028年總統大選政策之一。

長照基金財源仰賴房地合一稅、遺贈稅、菸稅、菸捐及政府預算撥充。審計部2024年決算報告，指長照基金從2020年537億，逐年增加至2024年1304億，主因是房地合一稅收入大幅成長，從24.30％占基金來源61.77％，若再加上其稅收去年達1267億、占97.16％。

2024年央行第7波實施信用管制措施後，審計決算報告發現，全國不動產交易市場降溫後，連帶影響房地合一稅撥入長照基金數額，比前一年同期減少約7億、占6.36％；菸害防制法修正後，法令趨嚴，抑制菸品銷量，長照基金獲配菸稅收入，由2021年301億餘元，逐年減少至2024年264億餘元，凸顯長照基金易受政策法令與市場變化影響，財源穩定性不足。

王育敏說，長照保險法立法是國民黨長期主張，2016年總統大選國民黨候選人朱立倫便提出長照保險法。不過近期會期中，有更多較政治性、急迫的法案，加上2026年適逢地方選舉，不會觸及全國性重大法案，因此這會期還不會實質審查，但最有可能推動時機落在2027年，成為2028年總統大選政策之一。

除選舉因素外，王育敏認為，長照保險法未能持續推進，主因是影響範圍大，牽動著每一個家庭、工商業界及政府，無法只依靠國會席次優勢表決通過，需要更多社會共識推動；另一個阻力來自企業界，畢竟長照保險規畫，雇主需負擔部分保費，增加企業營運成本，還需跟業界多溝通。

藍營智庫人士以10月長照基金為例，今年法定預算收入約758億，但今年累計到10月實際收入已高達1004億，比預算數增58%，雖然稅收榮景，看似讓長照基金庫存滿滿，甚至有餘裕支援其他基金，但反而營造虛假安全感，只要遇到房市反轉或經濟不景氣，就可能一夕變天。

該智庫人士說，衛福部雖強調先布建長照服務，但超高齡社會即將來臨，長照保險法才能穩健財源，但也不得不承認，民進黨政府用稅收取代保費「比較有選票」，畢竟誰都不希望薪水除勞健保外，再多扣一筆錢。