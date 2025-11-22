長照扣除額加到18萬還不夠 藍盼拉到24萬年底三讀

為緩解長期照顧給家屬帶來心理及經濟壓力，立法院財政委員會在今年8月初審通過「所得稅法」第17條修正草案，長照特別扣除額將自現行每人每年12萬元，提高至18萬元。不過，立院財委會將在近期再邀財政部協商，負責協商的國民黨立委賴士葆說，長照扣除額增加年底前可以三讀，但18萬元太少了，還要爭取到24萬元。

隨著台灣人口結構老化，整體正邁入「超高齡社會」，國人長照費用支出也隨之增加。據內政部調查，國人照顧每位長期照顧需求者的年花費至少24萬元，衛福部推估國人一生中的長照需求時間約7.3年。

自2019年起，納稅義務人、配偶或受扶養親屬如為符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，在申報個人綜合所得稅時，可依規定每人每年定額扣除長照特別扣除額12萬元。然這項特別扣除額設有排富條款。

立院財委會在今年8月14日將所得稅法第17條修正草案送出委員會，並交協商。此次修法是將長照特別扣除額將自現行每人每年12萬元，提高至每人每年18萬元，立法院三讀後，將回溯自今年1月1日起實施，明年5月報稅適用。

不過，國民黨立委葉元之、張嘉郡等人的提案，主張長照特別扣除額應提升至24萬元，才能讓長照家庭的經濟壓力減輕更有感；民眾黨立院黨團、立委黃珊珊等則主張，長照特別扣除額提高到20萬元，同時加碼健康檢查特別扣除額1萬2千元。

賴士葆說，他認為長照扣除額18萬元太少，24萬元可以，再協商一次，年底前可以三讀。

另外，國民黨立委徐巧芯、羅廷瑋、廖偉翔、游顥等為緩解年輕爸媽生養壓力，提案修法所得稅法第17條，由現行2024年1月1日起，納稅義務人6歲以下子女，第一名子女每年扣除15萬元，第二名及以上子女每人每年扣除22萬5千元，改為自2026年1月1日起，納稅義務人18歲以下之子女，第1名子女每年扣除15萬元，第2名及以上子女每人每年扣除22萬5千元。