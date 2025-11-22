AI 從全面樂觀變成多空對峙 四熱門題材族群信心待修復

AI正悄悄改寫金融業的日常。從打開銀行App、與客服對話、線上申貸、保險理賠，到理財建議的推播背後，都可能有一個看不見的人工智慧系統在運作。 這些應用背後，代表的是金融業的提高效率、減少人力的「雙重進化」不過，當AI進入風控與防詐領域時，卻就沒這麼「親民」了……

2025-11-22 09:30