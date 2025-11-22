AI 從全面樂觀變成多空對峙 四熱門題材族群信心待修復

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
現階段熱門族群題材。群益金鼎證券／提供
現階段熱門族群題材。群益金鼎證券／提供

群益投顧表示，目前市場對於指數季線具備技術性反彈支撐，月線之上看法分歧。AI從全面樂觀變成多空對峙，輝達大漲不等於全球AI股會創新高，AI題材炒作股反彈減碼。大盤指數跌破月線後，在季線附近換手反彈，但投資信心待修復，短線聚焦法人作帳動作。

現階段市場焦點為：

一、美國聯準會（Fed）降息預期降低 利率展望「短空長多」：

FedWatch顯示12月10日Fed不降息機率超過降息機率引發短線恐慌；美國政府關門缺乏經濟數據引發迷霧決策爭論；2026年降息趨勢：市場共識預期2026年底降至3.25%~3.50%，仍有2-3碼降息空間。「降息速度」看法分歧：爭論點在於勞動力市場、關稅與赤字影響通膨、惡化的經濟數據造成「迫降」；川普預計年底前公布新FED主席，降息預期將重新取回主導權

二、AI泡沫疑慮 甲骨文跌回與OpenAI合作原點市場高度警覺AI永動機敘事鬆動：

甲骨文（Oracle）舉債擴廠但股價跌破起漲點；市場疑慮可行性與變現能力：雲端巨頭「只要買GPU就能無限；變現」變成審視AI資本支出（CapEx）與實際回報的落差；財務槓桿惡化與信用風險：甲骨文額外融資380億美元購買GPU與建設資料中心，總債務規模1,000億美元。美股與AI五大關鍵因素：1.Fed降息或不降息利空鈍化；2.注意比特幣回穩與投機動能；3.川普稱將延後半導體關稅；4.Michael Burry貼文「much better things Nov 25th」；5.美國信貸市場憂慮增強

