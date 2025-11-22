安聯投信：震盪逢低可布局 AI 四族群+運動品供應鏈

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，隨著10月、11月財報相繼公布，如今時序上將逐漸步入資訊空窗期，接下來市場氛圍將步入轉折期；AI投資雜音短期無法消除，加上先前個股累積漲幅已大及投機氣氛所帶來的短線當沖，都將造成未來股價震盪變數。安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，趁震盪走低可布局方向可聚焦：AI供應鏈，包括：電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；2026年出貨量有望翻倍相關供應鏈備貨量上億台；傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第4季起發酵；受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。

施政廷表示，隨著台股本淨比來到歷史高點，波動幅度一定會拉大，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。

安聯投信台股團隊表示，觀察國際雲端服務業者（CSP）業者陸續召開法說，會中一致強調AI持續提升生產力且目前算力仍供不應求，故資本支出將持續提高以因應未來市場需求，預期有利挹注台灣AI硬體供應鏈未來營收及獲利表現。

全球主要CSP對AI投資有增無減，Google、Meta、Amazon等美系大廠均預期明年支出將高於今（2025）年，各公司積極擴建資料中心，帶動AI相關供應鏈、電子零組件等營收動能。

時序進入年底，做夢行情依然可期待，惟大盤指數空間或許有限、個股想像空間可能較大。根據安聯台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長20.9%，動能預期超越今年。分產業看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長5.2%、15.9%。

安聯投信台股團隊表示，在AI大趨勢加持下，台股盤勢仍可望再創新局。持續看好AI、雲端伺服器、高速傳輸、規格升級等長期成長趨勢，科技布局AI/雲端伺服器、IPASIC、先進/特殊製程、先進封測、高階PCB、銅箔、玻布、記憶體相關族群。

短期雖可能因個股先前急漲而出現較大震盪，但將是逢低買進具長期基本面優質個股的機會。傳產方面，原物料及油價中長期與全球景氣連動性高，中美貿易關係是否實質改善、美國通膨狀況及地緣政治戰爭是否結束都將影響全球景氣，進而波及原物料報價走勢。

AI 台股 個股

