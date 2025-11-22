快訊

川普逼烏克蘭簽「28點和平計畫」可行嗎？爭議與分析一次看

日職／新球季穿上西武73號 林安可：挑戰日職由衷開心

酸高市府嗆告「有夠暖」！陳菁徽再指多位綠委交往月世界垃圾山主嫌

輝達確定落腳北士科T17、T18 蔣萬安：非常感謝新壽完成解約協議

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加2025年CBMC台灣年會城市論壇受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加2025年CBMC台灣年會城市論壇受訪。記者楊正海／攝影

輝達落腳北士科T17、T18定案，北市府昨與新光人壽完成合意解約協議。台北市長蔣萬安上午受訪指出，非常感謝新壽與台北市政府順利完成解約協議，接下來會都市計畫變更，以及設定地上權，希望農曆年前完成跟輝達地上權簽約，明年中動工。

蔣萬安上午參加2025年CBMC台灣年會城市論壇受訪，針對北士科還有T3、T4等其他市有地，也已經計畫要規畫AI產業鏈？他說，市府在議會有清楚說明，接下來當然會全力加速相關行政作業，順利讓輝達落腳在北士科，以及接下來的動工程序。

蔣萬安也說，接下來T3、T4 、T12等土地，以及包括周邊、還有整個台北市，市府未來對於產業戰略規畫，一定會用更高角度，以及會更長遠眼光來做整體規畫。

輝達 台北 蔣萬安 新壽

延伸閱讀

何時放李四川走？ 蔣萬安表態了

「共榮共好」蔣萬安任內原住民人口成長率達12%

政院版財劃法挹注地方上看1.2兆 蔣萬安：會議未有具體數字

台智光一審敗訴 何孟樺批蔣萬安謊言治市…北市反擊：何立場搖擺

相關新聞

輝達確定落腳北士科T17、T18 蔣萬安：非常感謝新壽完成解約協議

輝達落腳北士科T17、T18定案，北市府昨與新光人壽完成合意解約協議。台北市長蔣萬安上午受訪指出，非常感謝新壽與台北市政...

FT：台美關稅協議近期公布 台灣將投資美國4,000億美元

英國金融時報（FT）引述知情人士指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約...

我投資美4千億美元？龔明鑫：還沒確定

英國金融時報（ＦＴ）引述知情人士報導指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可...

金融業AI防詐「變聰明但更多疑」 現階段仍需人工保母

AI正悄悄改寫金融業的日常。從打開銀行App、與客服對話、線上申貸、保險理賠，到理財建議的推播背後，都可能有一個看不見的人工智慧系統在運作。 這些應用背後，代表的是金融業的提高效率、減少人力的「雙重進化」不過，當AI進入風控與防詐領域時，卻就沒這麼「親民」了……

外送專法預告 最高罰50萬

勞動部昨（21）日預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，就外送平台業者與外送員、消費者、合作商家間之四方權利義務關...

北市府、新壽11月24日解約 T17、T18將塗銷地上權

北市府與新光人壽昨（21）日簽署北士科T17、T18基地解約協議，預計24日「一手交錢、一手塗銷」後，市府將持續辦理都市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。