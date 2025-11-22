AI疑慮、降息躊躇 美股拖累亞股

美國聯準會（Fed）降息預期日漸下滑之際，人工智慧（ＡＩ）晶片龍頭輝達的強勁未能讓市場歡騰太久，不敵ＡＩ類股價位過高憂慮，美股廿日開高走低，收盤重挫，賣壓也延續到亞洲科技股，日股廿一日暴跌近一千兩百點，台、韓股跌逾百分之三，「輝達救全村」只帶給亞股一日行情，比特幣盤中也跌破八點六萬美元。

輝達亮眼財報激勵美股廿一日早盤走揚，但在美國公布九月就業報告後，美股周四午盤迅速下殺，道瓊工業指數、那斯達克綜合指數都從大漲轉為大跌，震盪幅度均超過千點。

這也連帶使得亞股廿一日重挫，日經二二五指數收盤暴跌一一九八點○六點、跌幅百分之二點四，首爾Kospi指數也大跌百分之三點八。

美股反轉幅度令人瞠目結舌，原因也眾說紛紜，原因包括聯準會十二月降息機率降低，引發ＡＩ類股高價位難以為繼的疑慮、ＡＩ支出回報的憂慮促使投資人獲利了結、選擇權在廿一日到期前的波動加劇、加密貨幣市場賣壓引發連鎖效應等。

投資人也對科技巨擘之間龐大且複雜、以債務融資的交易，日益感到不安，憂心甲骨文發行債券違約的信用違約交換（ＣＤＳ）價格從十月中以來已跳漲近百分之五十。

分析師大多給予輝達的財報好評，看好輝達確立了ＡＩ領導者的地位，但Schwab資產管理公司投資長艾葛拉爾提醒，ＡＩ生態系不是只有輝達，信用市場似乎說明了風險可能正在浮現。

聯準會官員最新發言，也對十二月是否降息更加躊躇，促使市場對十二月調降利率的預期進一步降溫，降至不到四成。

今年有決策投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比廿日表示，「通膨似乎有點停滯不前，還有警示顯示正朝錯誤方向發展」，「我的不安是短期提前降息太多次，之後才會實際看到通膨回升只是暫時性的證據」，暗示他可能不會支持十二月降息。

聯準會理事巴爾表示，「我擔心目前通膨率仍在百分之三，而我們的目標是百分之二，我們致力於讓利率達成百分之二目標」，「所以我們現在必須謹慎而審慎思考貨幣政策」。九、十月都支持降息的他，並未明確反對進一步降息。