台綜院：今年GDP看增7%

台灣綜合研究院昨（21）日發布10月EPI電力景氣指數，受惠人工智慧（AI）應用遍地開花，半導體產業用電量飆升，帶動全國產業高壓以上用電量較去年同期成長3.04%，電力景氣燈號續呈熱絡的「紅燈」。

台綜院預測，今年10月GDP成長率可達6.2%，若AI強勁動能延續，今年全年GDP成長率不僅可突破6.5%，更有機會挑戰7%，改寫2000年以來新高。

台綜院調查顯示，10月份台電高壓以上產業用電年增4.15%，創下三年多來單月新高紀錄。其中，製造業用電成長3.5%，服務業成長6.63%，顯示產業穩健擴張。值得注意的是，半導體業在AI浪潮驅動下「火力全開」，單月用電成長率高達13.87%，不僅是整體產業用電增幅的三倍，更比製造業平均高出10個百分點，寫三年半單月成長新高紀錄。

台經院指出，這突顯在AI浪潮驅動下，半導體產業火力全開、持續擴張，這股強勁動能不僅帶動科技供應鏈全面升溫，更成為推升國內經濟成長、使全年成長率突破6.5%的核心引擎。

但目前國內產業仍呈現「科技強、傳產弱」的雙軌分歧態勢。台綜院分析，電子、電腦及半導體業受惠於HPC、雲端數據中心及消費性電子新品備貨需求，產能利用率維持高檔；化學材料、塑橡膠製品、鋼鐵、紡織與機械設備等傳統製造業，受全球市場競爭壓力、關稅負擔、終端需求疲弱及景氣走弱與不確定性未消除等因素影響，用電量續下滑。

展望第4季，台綜院指出，全球貿易環境趨穩，加上AI與先進製造需求熱度不減，在科技產業領航下，半導體與電子業憑藉高附加價值優勢，可望帶動經濟向上。