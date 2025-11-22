經濟部核准九大案 酷澎投資台灣加碼247億

美商酷澎（Coupang）大動作加碼台灣市場。經濟部投資審議會昨（21）日核准九件重大投資案。其中，最大宗僑外投資案由美商COUPANG INC.透過子公司英商COUPANG ASIA INVESTMENT LTD，折合新台幣247.5億元，認購酷澎股份有限公司增資股份，從事電子商務服務等業務。

酷澎近年不斷增資對台投資，2023年底起已陸續在台增資24.7億擴展在台灣物流中心、2024年4月、12月分別增資60億元、21.1億元，投資合計已逾百億元。這次更大手筆增資247.5億元，是投資規模最龐大的一次，也是近年來外商來台投資最大案。

先前市場傳出酷澎有意進軍台灣外送市場，這次增資，顯見對台灣電子商務服務市場的深耕意圖。

經濟部投資審議會昨日召開第26次會議 ，會中計核准九件重大投資案 ，其中對外投資六件，共計約新台幣23.7億元 ；僑外投資兩件，金額約278.7億美元；對中國大陸投資一件，金額近1億美元。估單日核准金額折合新台幣超過1,000億元。

投審會本次核准的兩件僑外投資案中，另一案為日商住友化學株式會社（SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED）以1.02億美元受讓取得聯仕電子公司股份，從事提供半導體產業所需高純度化學品。

對外投資六案件中，以群創光電（3481）的投資金額最高，該公司以1,405.5億日圓、間接受讓取得日本PIONEER CORPORATION股權，從事車載主機、車用音響系統及車用鏡頭製造、車用導航軟體提供業務。其次為美時化學製藥，以近6.6億美元間接收購美國NEW ALVOGEN GROUP HOLDING, INC.全數股權。

文曄科技則是以4.7億美元，受讓茂宣企業的新加坡FUTURE ELECTRONICS INC.（DISTRIBUTION）PTE. LTD.的49%股權，受讓後將持有100%股權，持續鞏固其在半導體、被動元件及相關電子零組件批發及零售，電子元器件的分銷與服務。

其他獲准的對外投資案包括：欣興電子以24億泰銖增資泰國子公司，元太科技間接增資美國子公司1億美元 ，泓德能源科技間接投資澳洲，從事儲能與電力銷售及發電事業。上市櫃公司對中國大陸投資部分，本次核准台光電子以資本公積近1億美元。