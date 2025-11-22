台灣將投資美國4,000億美元？經長：有確定結果會公布

針對金融時報（FT）報導，台灣承諾投資美國約4,000億美元，可能計入台積電承諾投資的1,650億美元。對此，經濟部長龔明鑫昨（21）日表示，台美關稅還沒確定，有新的進度且確定的結果，會由行政院經貿談判辦公室對外說明，「我想那是比較確定的事實，這樣會比較好」。

行政院經貿辦公室則回應，「台灣模式」與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。

FT近日專訪政務委員兼國科會主委吳誠文，但報導引述「知情人士」對台灣投資美國金額，吳誠文昨日澄清，他不是報導中所指的「知情人士」，且報導解讀並不正確。

針對FT推估台灣對美投資金額可能落在4,000億美元上下。吳誠文指出，「這並非我的說法，是FT其他資訊來源。有關台美關稅及台灣投資美國金額，目前尚在洽談中，如有更新，將統一由『行政院經貿談判辦公室』對外說明。」

行政院經貿辦表示，我方談判團隊目前持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並且爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，及232條款多項關稅優惠。

經貿辦指出，由於232條款不只涉及半導體，還有其他項目，將持續為我方赴美企業爭取更有利的投資環境與條件。