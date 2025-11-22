FT：台美關稅協議近期公布 台灣將投資美國4,000億美元

英國金融時報（FT）引述知情人士指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約為4,000億美元，並且可能計入台積電（2330）承諾在亞利桑那州投資的1,650億美元，台灣也將支持在美國建立類似台灣的科學園區。

FT報導，台灣支持在美國建立科學園區，為台美預料近期將公布協議的一環。一位美國官員描述，這項協議草案將包含「介於與日本協議和與南韓協議之間」的投資承諾，暗示台灣可能承諾在美國投資約4,000億美元，「差異在於，在台灣的情況下，這些不是模糊的承諾，而是已經規劃中、甚至正在進行中的投資」。

台美關稅協議重點

知情人士透露，台積電在亞利桑那州承諾投資的1,650億美元，可能是台灣對美投資承諾總額的一部分。美國貿易代表署（USTR）並未回應FT記者的置評請求。

行政院政委兼國科會主委吳誠文在這篇報導接受的專訪表示，美國將不會以高關稅「懲罰」台灣領先世界的半導體產業，台北也將會協助美國學習如何借鑒台灣的產業模式，讓美國成為晶片製造強權，「他們了解懲罰台灣不符合他們的利益」，台北也已經和華府達成「共識」，台灣將支持美國晶片業的發展，換取關稅減免。

吳誠文形容台灣科學園區體系「獨特」，「當然，這牽涉到如何製造晶片的秘訣，但同時也關乎科學園區的管理、吸引廠商進駐，及整合學術研究與產業」，「沒有其他國家做到我們已辦到的事情」。這些科學園區為科技製造商提供低廉的土地、即時可用的基礎設施，以及協助取得許可、徵才和租稅優惠等服務，幫助建立支援效率和創新的整合生態系。