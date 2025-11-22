聽新聞
北市府、新壽11月24日解約 T17、T18將塗銷地上權

經濟日報／ 記者邱琮皓林勁傑／台北報導

北市府與新光人壽昨（21）日簽署北士科T17、T18基地解約協議，預計24日「一手交錢、一手塗銷」後，市府將持續辦理都市計畫變更與專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達（NVIDIA）完成簽約、明年中開工，讓輝達台灣總部順利進駐北士科T17、T18。

新壽昨日召開臨時董事會，就北士科T17、T18市有土地設定地上權契約，決議通過與台北市政府合意解約。經濟部昨日表示，已於9月底核准輝達設立台灣子公司，輝達為了建設台灣總部，已於本月12日再申請修正投資計劃，將投資金額加碼到10億元。

輝達執行長黃仁勳宣布台灣總部將落腳北士科，且地點就是新壽於2021年取得的北士科基地。由於輝達與新壽之間簽訂MOU，市府、新壽、輝達三方即開始針對地上權移轉問題展開斡旋，其後輝達與市府達成共識，應以合法、合規的方式取得土地，因此在輝達與新壽之間的MOU逾期後，新壽在各界的輿論壓力下，終取得董事會同意，同意與北市府合意解約，將土地移轉給輝達使用。

北市府與新壽日前在解約金額獲得共識，以「分手費」44.3億元送市議會核備，其中9.85億元將由輝達承擔。新壽董事會21日也通過解約協議內容後，趕在下班前雙方完成用印。

台北市副市長李四川表示，新壽昨日就已經開完臨時董事會通過，也會發重訊，原本預計是下周簽訂解約協議，因為時間來得及、新壽對文字也沒有意見，所以下午3、4時在新壽簽下協議，但來不及跑銀行處理市府要付的支票，所以就約定好24日「一手交錢、一手塗銷地上權的資料」。

