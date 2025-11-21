國科會澄清金融時報專訪觀點 吳誠文：未稱半導體優勢只剩5至10年

英國《金融時報》（FT）近日刊出專訪，引述我國政府積極尋求經濟模式多元化，並提到台灣需打造第二塊「矽盾」等內容，引發外界關注是否代表台灣半導體優勢將在未來五到十年內下滑，國科會主委吳誠文21日澄清，外界解讀並不正確。

「主委並沒有表示，半導體優勢只剩下5-10年。」國科會澄清，主委在專訪中強調的是全球半導體競爭快速加劇，台灣必須投入更多努力與資源以維持領先，而非表示半導體優勢只剩下五至十年。國科會指出，半導體產業競爭激烈，台灣必須要非常努力，即便台灣可以繼續保持優勢，但十年後，其他國家一樣會變強，再加上台灣同樣面臨人力短缺等問題，為了要保持現有的領先地位，就需要增加我們的投資。

針對FT報導提到台灣可能赴美設置科學園區、並以日本、韓國投資規模為比較基準，推估台灣對美投資金額可能落在4,000億美元上下，吳誠文則強調，此並非出自於他的談話。他指出，「以上並非我的說法，是FT其他資訊來源。有關台美關稅及台灣投資美國金額，目前尚在洽談中，如有更新，將統一由『行政院經貿談判辦公室』對外說明」。

外界亦關注台灣是否恐被要求投入巨額資金而「被掏空」，吳誠文對此回應更為直接，強調：「錯誤解讀！台灣產業未來陸續投資代表有生意，不是政府承諾要投資。」他表示，企業海外投資是市場決策，並非政府以公帑承諾投入，將投資金額與政府負擔畫上等號並不正確。