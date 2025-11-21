台以AI應用新創媒合交流 盼成互補共贏夥伴

快訊

中央社／ 台北21日電

台灣以色列商業文化促進會近日組團訪問以色列，以人工智慧、機器人和無人機為主題，拜會以色列多家企業與新創；駐以代表處舉辦人工智慧應用新創媒合會，邀請以國新創現場演示產品和解決方案。駐以代表李雅萍表示，台以兩國同樣強調高科技產業發展，可成互補共贏的好夥伴。

台以商會15至23日組團訪問以色列，考察當地高科技產業生態圈，駐以色列代表處日前特別安排訪團與在以色列已設立據點的代表性台廠如新唐科技、華邦電子座談，交流分享在以色列投資與發展的經驗，藉此增進台商對以色列投資環境及市場開發和經營實務的認識，同時加強台商網絡串聯與向心力，共同合作掌握市場投資商機，發揮總合外交精神。

駐以色列代表李雅萍於活動開幕致詞時表示，台以兩國同樣強調高科技產業發展且各擅勝場，以色列是由0到1的「新創之國」（start-up nation），著重於軟體創新開發，而台灣則是由1到100的「規模擴展之國」，以先進精密製造為強項，二者可成為互補共贏的好夥伴。

李雅萍表示，本次訪團是自2023年10月7日哈瑪斯恐攻以來第一個台灣企業訪團，顯示儘管受地緣政治及戰爭衝擊，台以均展現強大經濟韌性，台商對以色列蓬勃的高科技產業和研發實力仍充滿信心，積極探索雙方合作機會。

駐以處經濟組組長曾賜安也簡介經濟部提供的廠商輔導資源，例如台以雙邊研發合作補助計畫等，鼓勵業者可多加利用。

出席的在以台商除了介紹公司成立經過與業務項目外，還分享企業跨國投資設點如何跨越文化差異的管理經驗。座談與會者發言踴躍，現場交流熱絡。

台以商會成立於2010年，每年辦理多場產業合作研討會，定期籌組主題式訪團考察以色列，持續推動雙邊民間商務往來。

除了台商座談會外，駐以代表處規劃辦理數場活動，包括於駐處舉辦「以色列人工智慧應用新創媒合會」，邀請以色列新創現場演示產品和解決方案；安排參訪輝達（NVIDIA）特拉維夫研發中心，並共同合辦「以色列人工智慧暨機器人新創投資及技術合作說明會」等，期盼增進台以民間企業交流互動，創造更多雙邊產業投資與技術合作的成功案例。

以色列 台商 人工智慧

