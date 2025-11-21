外送專法送審 平台協會示警：恐衝擊5萬外送員生計

立法院預計近期排案審查外送專法，台灣數位平台經濟協會（DEAT）今聲明表示，若法案在缺乏充分評估下貿然推動，恐造成台灣市場大幅萎縮，粗估全年將流失約1.45億筆訂單、蒸發逾460億元產值，5萬名外送員工作機會恐大幅縮減。

DEAT表示，目前外送產業年度交易額推估達1351億元、全年約4.27億筆訂單，已成為餐飲產業的重要支撐，同時為大量非典型工作者提供就業彈性。但專法討論多聚焦在外送員權益與報酬規範，但對於外送平台作為「多邊市場」所牽動的連鎖效應，公共討論仍待補充。協會強調，若立法造成業者成本大幅增加，平台勢難完全吸收，消費端勢必感受價格變化。

DEAT引用公平交易委員會「消費者及餐飲店家對於餐飲外送平臺替代性之意見」研究指出，倘若兩大平台（foodpanda、Uber Eats）均調漲 5% 價格，將有 34.1% 消費者選擇不再使用外送服務。以此推估，在新增成本轉嫁後，市場可能減少 1.45 億筆訂單、造成460億元產值蒸發。

DEAT指出，若訂單量縮減三分之一，將連帶使外送員工作機會大幅減少。以目前約 15 萬名外送員估算，恐有超過5萬人因此失去收入來源，商家與平台也需因應需求下降調整營運，恐衝擊整體產業。

DEAT提出三點主張，第一、延長公眾意見期至至少60天。第二、立即啟動跨部門經濟影響評估。第三、立法院應在資訊完備後再行實質審查。應待前兩項作業完成後，再啟動委員會審查，以確保立法能兼顧保障與產業永續。

DEAT強調，外送產業牽涉範圍廣，立法若未充分掌握市場運作方式，可能造成無法逆轉的產業衝擊，呼籲所有法制調整應建立在完整資訊之上，兼顧外送員保障、消費者利益、商家生存與產業發展，避免因倉促立法破壞既有生態。