新壽合意解約！北投士林科技園區T17、T18基地大事記一次看

新光人壽董事會今天通過與北市府就北士科T17、T18基地合意解約。北市府表示，雙方將會同塗銷地上權登記，目標明年農曆年前與輝達簽約。以下是北士科T17、T18基地大事記。

--民國108年10月31日，T16、T17、T18基地首次合併招商公告。

--民國109年3月2日，首次合併招商流標。

--民國109年6月30日，3基地第2次合併招商公告。

--民國109年10月15日，第2次合併招商再次流標。

--民國110年7月30日，3基地改為個別進行第3次招商公告。

--民國110年10月13日，T17、T18基地由新光人壽保險股份公司得標。

--民國110年11月12日，新光人壽與台北市政府完成T17、T18基地地上權簽約。

--民國111年2月15日，T17及T18基地完成地上權設定登記。

--民國114年5月19日，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布海外總部將落腳台北北投士林。

--民國114年6月5日，台北市長蔣萬安宣布輝達明確指出選址為北士科T17、T18基地。

--民國114年7月10日，新壽發文給北市府表達欲直接移轉地上權給輝達；市府回文提及與契約不符，並喊話應協商合意解約，再由市府專案設定地上權給輝達。

--民國114年7月14日，內政部回函北市府表示若有專案設定地上權給特定對象使用必要，可在「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」訂定相關規定後辦理。

--民國114年8月22日，北市府表示，新壽不願與市府解約，且新壽將自行與輝達協商北士科T17、T18基地開發方式。

--民國114年9月30日，新壽與輝達簽訂的地上權移轉MOU到期；同日，「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」修正發布，新增專案設定地上權條款。

--民國114年10月7日，經濟部接獲輝達來函，委託盤點包含台北市在內且符合需求的土地。

--民國114年10月13日，北市府再次函文新壽協商合意終止契約。

--民國114年10月16日，新光人壽舉行北士科T17及T18地上權案開工動土典禮。

--民國114年10月22日，新光人壽董事長魏寶生表達願合意解約。

--民國114年11月5日，北市府接獲新壽來文，提出解約金額約新台幣44.7億元。

--民國114年11月12日，北市府與新壽合意解約案獲台北市議會大會通過備查，解約金額經會計師審查後修正為新台幣44.3億餘元。

--民國114年11月18日，輝達公司全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）拜會台北市長蔣萬安並遞交投資意向書。

--民國114年11月21日，新光人壽董事會通過與台北市政府合意解約，市府應給付先前支出的相關成本。北市府發布新聞資料提到，感謝新壽共同成就此項全球關注的重大投資案，雙方將會同塗銷地上權登記，目標明年農曆年前與輝達簽約。