FT 曝台美關稅將定、承諾含台積電投資4千億美元 經貿辦回應了

據英國金融時報（FT）報導，台美關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約4,000億美元，可能計入台積電（2330）承諾投資的1,650億美元。對此，行政院經貿辦公室21日回應，「台灣模式」與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。

英國金融時報指出，一位美國官員描述，台美關稅協議草案將包含「介於與日本協議和與南韓協議之間」的投資承諾，暗示台灣可能承諾在美國投資約4,000億美元；另有知情者透露，台積電在亞利桑那州承諾投資的1,650億美元，可能是台灣對美投資承諾總額的一部分。

對此，行政院經貿辦公室表示，我方談判團隊目前持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並且爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款多項關稅優惠。

經貿辦指出，由於232條款不只涉及半導體，還有其他項目，因此我方持續爭取優惠待遇，同時也為我方赴美企業爭取更有利的投資環境與條件。

經貿辦表示，在供應鏈合作部分，我方所提出的「台灣模式」，是由企業基於國際布局，自主規劃到美國投資，貼近客戶並結合市場，延伸產業實力。

經貿辦也說，而政府則提供金融的信保支持，也透過台美政府之間「G2G」的合作形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，也協助相關產業在美國的布局。「台灣模式」與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。

經貿辦表示，我方談判團隊持續以書面文件交換確認協商內容，與美方凝聚共識，盼盡早達成協議，展開台美下一階段的經貿合作。