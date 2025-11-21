快訊

輝達落腳北士科…北市府與新壽解約「放下心中大石頭」？李四川反應曝

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川。記者林佳彣／攝影
台北市副市長李四川。記者林佳彣／攝影

輝達落腳北士科T17、T18定案，北市府表示，與新光人壽在今天完成合意解約協議，為輝達（NVIDIA）海外企業總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑。媒體問副市長李四川，心中大石頭放下了？他笑說，昨天工作到好晚「我沒有辦法這樣操喔」。

對於市府今天下午就順利完成解約協議，李四川說，新壽因今天就開臨時董事會，就發重訊。至於塗銷地上權，下周一就會解決，因為今天簽完後，時間已經超過3點半了，市府要要付的支票，因為銀行來不及，所以周一匯錢後，才會塗銷地上權，「一手交錢，一手拿資料。」

李四川說，原本是下周簽，但新壽來得及，文字上沒有意見，下午他們就開臨時董事會，簽協議是今天在新壽進行，大概在今天下午3、4時蓋印，簽完新壽才發重訊。

至於是否「放下心中大石頭」？李四川笑說，感謝新壽願意配合，讓輝達進駐北士科，讓AI產業能在台北市跟台灣，對AI的經濟上面應該都有幫忙。

至於後續的進程？李四川指出，接下來就是市府要跟輝達談簽約，輝達的錢沒問題，主要是投資計畫書，讓市府審定完了以後，就可以簽約。都市計畫變更的部分，市政府就在按照這個程序，公開閱覽需要1個月，再來就是開都委會，就按照程序去做。

李四川表示，至於公展的時間，是希望在這個月底拿出去公展，建築師已經在測量，因為建物是在T17、T18，看建物本身的建蔽率、容積率有哪些可能還有必須要修正的，要一次修正。

李四川受訪時顯得開心，還笑說「我們昨天晚上搞到好晚，你不知道喔？」「我沒有辦法，這樣操喔」。對於輝達的開工時間，李四川說，朝明年中邁進。

輝達 新壽 北士科 北市府 李四川

