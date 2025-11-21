快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

經部奪R&D100 2025 7項大獎！連18年獲獎破百 臺研實力深具國際競爭力

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
經濟部支持的研發成果已連續18年榮獲全球百大科技研發獎，累積達103個獎項，得獎技術9成已經技轉廠商或成立新創公司，今年獲獎的技術也全數與業者展開合作，成為帶動我國產業價值創新的原動力。 左1起為亞福儲能專員李佩亭、亞福儲能公關經理鄭守羽、奇妙水循環材料公司董事長特助鄭雅鎂、亞福儲能永續發展團隊主任管理師黃衣耘、工研院生醫所副組長蔡佩宜、工研院智機中心組長王仁杰、奇妙水循環材料公司董事長鄭品聰、工研院生醫所所長莊曜宇、工研院生醫所策略長王大維、工研院材化所經理湯偉鉦、興采實業副總經理張立勳、亞福儲能發展部總監蘇修賢、工研院傳播處處長楊桂華、工研院北美公司總經理王明哲。經濟部／提供
經濟部支持的研發成果已連續18年榮獲全球百大科技研發獎，累積達103個獎項，得獎技術9成已經技轉廠商或成立新創公司，今年獲獎的技術也全數與業者展開合作，成為帶動我國產業價值創新的原動力。 左1起為亞福儲能專員李佩亭、亞福儲能公關經理鄭守羽、奇妙水循環材料公司董事長特助鄭雅鎂、亞福儲能永續發展團隊主任管理師黃衣耘、工研院生醫所副組長蔡佩宜、工研院智機中心組長王仁杰、奇妙水循環材料公司董事長鄭品聰、工研院生醫所所長莊曜宇、工研院生醫所策略長王大維、工研院材化所經理湯偉鉦、興采實業副總經理張立勳、亞福儲能發展部總監蘇修賢、工研院傳播處處長楊桂華、工研院北美公司總經理王明哲。經濟部／提供

經濟部21日宣布，素有研發界奧斯卡獎美譽的2025年全球百大科技研發獎（R&D100 Awards），在經濟部經費支持下，共有6項技術榮獲7項大獎，包含工研院拿下3項大獎，紡織所1項、金屬中心1項（另拿下特別獎）、資策會獲獎1項，聚焦AI、生醫、資通訊等領域，研發成果豐碩。與勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）、阿爾貢國家實驗室（Argonne National Laboratory）等國際重量級機構並列，再次讓我國深厚的創新研發實力在國際舞台發光發熱。

經濟部表示，創新研發是推動臺灣產業穩健發展的關鍵動能，經濟部長期支持各項科技研發，並專注於促進技術成果轉化為實際應用，以求帶動臺廠轉型升級、提升競爭力。

目前經濟部支持的研發成果已連續18年榮獲全球百大科技研發獎，累積達103個獎項，這些得獎技術，其中9成已經技轉廠商或成立新創公司，而今年獲獎的技術也全數與業者展開合作，成為帶動我國AI、生醫等產業價值創新的原動力。

此外，像是工研院攜手新光合成纖維、合碩生技及紡織所跨域開發的「仿生韌帶支架」，以仿生結構與高分子材料打造出兼具固定強度與提升修復的醫材，幫助斷裂的韌帶更快癒合、穩定恢復，對於長者因創傷而韌帶受損或斷裂，都能藉此快速恢復自在行動力。

金屬中心開發的「AI引導互動式語言治療系統」藉由生成式AI即時理解兒童語意，動態生成模仿與擴展回饋，引導完成正確表達，幫助居家密集訓練，開創AI輔助語言治療新未來。

紡織所開發之「尼龍循環技術使用回收纖維製成的再生膜材」，運用超音波清洗專利技術，使潔淨度達98%、用水量減少90%，全製程無溶劑、碳排降低逾70%，將廢棄漁網升級為高值醫療材料。該膜材可應用於智慧醫療床墊、救生艇與戶外機能產品，開啟臺灣醫療綠色製造新契機。

資策會開發之「視界安全智駕系統」整合五大關鍵AI與感知技術，搭載熱像AI全天候感知模組，即使在惡劣天氣下，仍能以高達96%準確率偵測行人與障礙物，消除視覺盲區。具備AI警示與自動煞停技術，能在0.1秒內介入，降低人為分心事故。系統採用模組化隨插即用架構，可快速整合至既有車隊，大幅降低運輸業者的升級成本。

經濟部指出，此次2025年全球百大科技研發獎的榮耀，不僅顯示臺灣創新科技實力深獲國際肯定，更彰顯了我國在全球科技研發領域的關鍵地位與角色。未來經濟部將持續透過科研計畫鼓勵研發，積極將技術成果落地實際應用，並與產業界綿密合作，推動這些寶貴的研發科技成為臺灣產業升級轉型、邁向國際市場的原動力。

金屬中心開發「AI引導互動式語言治療系統」，整合遊戲化教案、生成式AI與語言能力評量，可即時理解兒童語意，動態生成模仿與擴展回饋，引導完成正確表達，實現居家密集訓練。經濟部／提供
金屬中心開發「AI引導互動式語言治療系統」，整合遊戲化教案、生成式AI與語言能力評量，可即時理解兒童語意，動態生成模仿與擴展回饋，引導完成正確表達，實現居家密集訓練。經濟部／提供
工研院開發的「仿生韌帶支架」，最大斷裂荷重為商用產品三倍，可促進細胞附著與組織再生，且採無銻觸媒技術，避免植入後釋放重金屬銻，已取得美國、歐盟、日本專利，未來可望應用於運動醫療與高齡照護。經濟部／提供
工研院開發的「仿生韌帶支架」，最大斷裂荷重為商用產品三倍，可促進細胞附著與組織再生，且採無銻觸媒技術，避免植入後釋放重金屬銻，已取得美國、歐盟、日本專利，未來可望應用於運動醫療與高齡照護。經濟部／提供

研發 AI 經濟部

延伸閱讀

輝達在台設立子公司申請案 經濟部投審司：2個月前已核准

AI需求大浪潮效應 外銷訂單連九紅寫最強10月

外銷美國、東協市場 同締佳績

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？ 龔明鑫：會討論

相關新聞

新壽董事會通過與北市府合意解約 要求歸還44.02億

新光人壽今日召開董事會通過對於北士科T17和T18兩地的台北市地上權解約案，合計的權利金總金額為44.02億元，並要求北...

輝達可以來了！新壽董事會通過T17、T18地上權解約還北市府

為使輝達（NVIDIA）台灣總部順利進駐北士科T17、T18基地，新光人壽董事會於21日就北士科T17、T18市有土地設...

外送產值恐蒸發460億元 數位平台經濟協會提三訴求、籲勿倉促立法

針對立法院即將排案審查外送專法，台灣數位平台經濟協會（DEAT）今日發布聲明表示，若立法未經周延評估、貿然推進，後續效應...

經部奪R&D100 2025 7項大獎！連18年獲獎破百 臺研實力深具國際競爭力

經濟部21日宣布，素有研發界奧斯卡獎美譽的2025年全球百大科技研發獎（R&D100 Awards），在經濟部經費支持下...

園管局表揚推動產學合作績優團隊 展現園區年度AI x淨零轉型成果

為展現園區轉型實績，以吸引更多廠商加入雙軸轉型的行列，經濟部產業園區管理局21日舉辦「園區AI布局 共創永續未來」聯合成...

台北市喜迎輝達！ 市府與新壽終於「分手」

輝達落腳北士科T17、T18將定案，新壽下午就會召開臨時董事會，通過T17、T18解約。北市府表示，北政府與新光人壽在今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。