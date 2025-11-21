正式分手！北市府宣布與新壽完成北士科T17、T18解約

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

台北市政府21日表示，與新光人壽在今日完成北士科T17、T18地上權合意解約協議，為輝達（NVIDIA）台灣總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑。

北士科T17、T18基地原先是由新光人壽取得地上權，在幾經波折之後，新壽表示願意與台北市政府合意解約，以讓地給輝達進駐，台北市政府與新壽也達成共識，以44.3億餘元合意終止契約，今完成最後的解約協議。

北市府表示，市府與新光人壽雙方將會同辦理塗銷地上權登記，感謝新光人壽與臺北市共同成就此項全球關注之重大投資案。市府後續將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18。

地上權 輝達 台北

