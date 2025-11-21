聽新聞
新壽董事會通過T17、T18解約 北市府表達感謝
新光人壽董事會今天通過與北市府就北士科T17、T18基地合意解約，市府表示，感謝新壽共同成就此項全球關注的重大投資案，雙方將會同塗銷地上權登記，目標明年農曆年前與輝達簽約。
新光人壽董事會今天通過與台北市政府合意解約，市府應給付先前支出的相關成本，根據台新新光金代新壽公告內容，北投士林科技園區T17、T18基地合計權利金總金額為新台幣44.02億元。
台北市政府發布新聞稿表示，雙方今天已完成並簽署合意解約協議，為輝達（NVIDIA）海外企業總部正式落腳北士科、打造台北邁向人工智慧之都，達成重要的里程碑。
北市府表示，感謝新光人壽與台北市共同成就此項全球關注的重大投資案，後續將會同辦理塗銷地上權登記，接著由市府持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標在明年農曆年前與輝達簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18基地。
