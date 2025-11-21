園管局表揚推動產學合作績優團隊 展現園區年度AI x淨零轉型成果

為展現園區轉型實績，以吸引更多廠商加入雙軸轉型的行列，經濟部產業園區管理局21日舉辦「園區AI布局 共創永續未來」聯合成果發表會。活動同時舉辦輔導園區績優學研單位頒獎儀式，包含「綜效卓越團隊」及「優良亮點推手」獎，並邀請受輔導廠商現身說法，還於現場展示創新輔導成果。工業區廠商聯合總會翁登福副總會長及各廠協會理事長皆出席力挺，展現對園區輔導計畫的肯定。

園管局局長楊志清表示，目前園區廠商面臨缺工、關稅與供應鏈重整等諸多挑戰，為協助廠商因應外在營運衝擊，園區特推動一系列關懷輔導措施，包含衝擊調查、家醫科診斷、客製化輔導及鏈結外部資源等。本年度透過學研能量計訪廠逾2千家次，成功協助超過40家區內事業爭取逾2億元研發補助，初期已帶動新增投資5億元與高達12億元的衍生產值，成效十分亮眼。

園管局指出，「一校一園區」計畫已執行多年，促成學校與園區廠商建立長期合作夥伴關係。為感謝部分標竿學校積極投入資源，今年特別頒獎給績優輔導學校及團隊，希望吸引更多學校參與園區產學合作計畫。

今年獲獎者包含：一、綜效卓越團隊：國立虎尾科技大學、正修科技大學（囊括二席）、龍華科技大學、國立臺北科技大學、國立勤益科技大學、國立高雄科技大學。二、優良亮點推手：國立臺北科技大學、國立勤益科技大學、國立虎尾科技大學（囊括二席）、正修科技大學。

活動現場也展示多項具代表性的案例成果，包括嘉鋼精密與精誠資訊跨園區合作，透過產發署計畫爭取1,600萬元補助，推動AI導入於供應鏈管理、智慧製造與決策系統等領域，實現從工廠底層到經營層的數位升級，體現企業主動轉型的能量與前瞻視野。

園管局表示，未來將持續朝向智慧、低碳、永續三軸整合發展，透過跨域整合服務、節能技術推廣、AI導入輔導與產業聚落扶植，協助更多企業掌握轉型契機，構建臺灣下一代產業競爭力。