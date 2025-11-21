台北市喜迎輝達！ 市府與新壽終於「分手」

輝達落腳北士科T17、T18將定案，新壽下午就會召開臨時董事會，通過T17、T18解約。北市府表示，北政府與新光人壽在今天完成合意解約協議，為輝達（NVIDIA）海外企業總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑。

北市府內人士指出，雙方今天確認文字內容，下周一用印簽訂解約協議書，僅有幕僚人員作業。

北市府表示，市府與新光人壽雙方將會同辦理塗銷地上權登記，感謝新光人壽與台北市共同成就此項全球關注之重大投資案。市府後續將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18。