新壽董事會通過與北市府合意解約 要求歸還44.02億

新光人壽今日召開董事會通過對於北士科T17和T18兩地的台北市地上權解約案，合計的權利金總金額為44.02億元，並要求北市府歸還該金額。

新壽分兩次公告來宣布董事會對於歸還T17跟T18兩筆土地地上權給北市府的決議。

新壽在公告中指出，於民國110年10月13日經北市政府公開招標程序取得「台北市北投區軟橋段88地號（T17街廓）市有土地地上權」其土地面積合計6,915.31坪，權利金為28億元。另一則公告指出，「台北市北投區軟橋段93地號（T18街廓）市有土地地上權」其土地面積4,851.76坪，權利金總金額為16.02億元，新壽董事會對T17和T18的用地，雙雙決議通過與台北市政府合意解約，依解約協議，新壽應塗銷該地的地上權登記並返還土地予台北市政府，北市府則應該返還新壽為此支付的相關成本。