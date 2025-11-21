研發界奧斯卡R&D100出爐 經部助陣6技術奪7大獎

素有研發界奧斯卡獎美譽的2025年全球百大科技研發獎（R&D100 Awards）揭曉，經濟部支持下6項技術拿下7項大獎，其中以工研院獲3項大獎最多。經濟部表示，目前支持的研發成果，已連續18年榮獲全球百大科技研發獎，累積達103個獎項。

經濟部產業技術司今天發布新聞稿，說明全球百大科技研發獎（R&D100 Awards）得獎情況。在經濟部經費支持下，共有6項技術榮獲7項大獎，包含工研院拿下3項大獎，紡織所1項、金屬中心1項（另拿下特別獎）、資策會獲獎1項，聚焦AI、生醫、資通訊等領域，研發成果豐碩。

經濟部表示，台灣研發成果與勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）、阿爾貢國家實驗室（Argonne National Laboratory）等國際重量級機構並列，再次讓台灣深厚的創新研發實力在國際舞台發光發熱。

經濟部指出，這些得獎技術，其中9成已經技轉廠商或成立新創公司，今年獲獎的技術也全數與業者展開合作，成為帶動台灣AI、生醫等產業價值創新的原動力。

經濟部說明獲獎技術，工研院攜手新光合成纖維、合碩生技及紡織所跨域開發的「仿生韌帶支架」，以仿生結構與高分子材料打造出兼具固定強度與提升修復的醫材，幫助斷裂的韌帶更快癒合、穩定恢復，對於長者因創傷而韌帶受損或斷裂，都能藉此快速恢復自在行動力。

另外，金屬中心開發的「AI引導互動式語言治療系統」藉由生成式AI即時理解兒童語意，動態生成模仿與擴展回饋，引導完成正確表達，幫助居家密集訓練，開創AI輔助語言治療新未來。

紡織所開發的「尼龍循環技術使用回收纖維製成的再生膜材」，運用超音波清洗專利技術，使潔淨度達98%、用水量減少90%，全製程無溶劑、碳排降低逾70%，將廢棄漁網升級為高值醫療材料。該膜材可應用於智慧醫療床墊、救生艇與戶外機能產品，開啟台灣醫療綠色製造新契機。

資策會開發的「視界安全智駕系統」整合5大關鍵AI與感知技術，搭載熱像AI全天候感知模組，即使在惡劣天氣下，仍能以高達96%準確率偵測行人與障礙物，消除視覺盲區。具備AI警示與自動煞停技術，能在0.1秒內介入，降低人為分心事故。系統採用模組化隨插即用架構，可快速整合至既有車隊，大幅降低運輸業者的升級成本。

經濟部表示，未來將持續透過科研計畫鼓勵研發，積極將技術成果落地實際應用，並與產業界綿密合作，推動寶貴的研發科技成為台灣產業升級轉型、邁向國際市場的原動力。