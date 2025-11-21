快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達可以來了！新壽董事會通過T17、T18地上權解約還北市府

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
輝達總部確定落腳北士科T17、T18。本報資料照片／記者葉信菉攝影
輝達總部確定落腳北士科T17、T18。本報資料照片／記者葉信菉攝影

為使輝達（NVIDIA）台灣總部順利進駐北士科T17、T18基地，新光人壽董事會於21日就北士科T17、T18市有土地設定地上權契約，決議通過與台北市政府合意解約。

新壽經招標取得T17街廓市有土地地上權土地面積合計22,860.53平方公尺，折合約6,915.31坪，權利金總金額28億元。T18街廓市有土地地上權土地面積合計16,038.87平方公尺，折合約4,851.76坪，權利金總金額16.02億元。

新壽表示，依解約協議，公司應塗銷T17、T18街廓市有土地之地上權登記並返還土地予台北市政府，北市政府應給付新壽為履行T17、T18市有土地設定地上權契約所支出之相關成本。

地上權 新壽 台北

延伸閱讀

黃仁勳大嘆裡外不是人：市場對輝達的驚人財報並不領情

再度否認泡沫化 黃仁勳：AI是轉型臨界點 3階段重塑日常生活

紐時：Nvidia暫時平息AI泡沫憂慮 但能撐多久？

輝達財報挨誤會…台股大跌另有原因？哲哲：應收帳款增103億不是泡沫

相關新聞

新壽董事會通過與北市府合意解約 要求歸還44.02億

新光人壽今日召開董事會通過對於北士科T17和T18兩地的台北市地上權解約案，合計的權利金總金額為44.02億元，並要求北...

輝達可以來了！新壽董事會通過T17、T18地上權解約還北市府

為使輝達（NVIDIA）台灣總部順利進駐北士科T17、T18基地，新光人壽董事會於21日就北士科T17、T18市有土地設...

外送產值恐蒸發460億元 數位平台經濟協會提三訴求、籲勿倉促立法

針對立法院即將排案審查外送專法，台灣數位平台經濟協會（DEAT）今日發布聲明表示，若立法未經周延評估、貿然推進，後續效應...

經部奪R&D100 2025 7項大獎！連18年獲獎破百 臺研實力深具國際競爭力

經濟部21日宣布，素有研發界奧斯卡獎美譽的2025年全球百大科技研發獎（R&D100 Awards），在經濟部經費支持下...

園管局表揚推動產學合作績優團隊 展現園區年度AI x淨零轉型成果

為展現園區轉型實績，以吸引更多廠商加入雙軸轉型的行列，經濟部產業園區管理局21日舉辦「園區AI布局 共創永續未來」聯合成...

台北市喜迎輝達！ 市府與新壽終於「分手」

輝達落腳北士科T17、T18將定案，新壽下午就會召開臨時董事會，通過T17、T18解約。北市府表示，北政府與新光人壽在今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。