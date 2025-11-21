聽新聞
輝達可以來了！新壽董事會通過T17、T18地上權解約還北市府
為使輝達（NVIDIA）台灣總部順利進駐北士科T17、T18基地，新光人壽董事會於21日就北士科T17、T18市有土地設定地上權契約，決議通過與台北市政府合意解約。
新壽經招標取得T17街廓市有土地地上權土地面積合計22,860.53平方公尺，折合約6,915.31坪，權利金總金額28億元。T18街廓市有土地地上權土地面積合計16,038.87平方公尺，折合約4,851.76坪，權利金總金額16.02億元。
新壽表示，依解約協議，公司應塗銷T17、T18街廓市有土地之地上權登記並返還土地予台北市政府，北市政府應給付新壽為履行T17、T18市有土地設定地上權契約所支出之相關成本。
