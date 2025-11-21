快訊

外送產值恐蒸發460億元 數位平台經濟協會提三訴求、籲勿倉促立法

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣數位平台經濟協會（DEAT）今日表示，若立法未經周延評估、貿然推進，恐導致台灣外送市場流失高達1.45億筆訂單、超過460億元產值，DEAT呼籲，之院不應倉促排審、立法。圖／本報系資料照片
針對立法院即將排案審查外送專法，台灣數位平台經濟協會（DEAT）今日發布聲明表示，若立法未經周延評估、貿然推進，後續效應恐導致台灣外送市場流失高達1.45億筆訂單、超過460億元產值，DEAT提出三項呼籲，強調委員會不應倉促排審、立法。

DEAT以聯合信用卡處理中心的外送平台相關公開資料為基礎，推估台灣外送產業年度交易額達1351.28億元、年訂單量達4.27億筆，為餐飲產業帶來巨大商機，亦為非典型工作者創造大量彈性工作機會。

DEAT表示，外送專法相關立法討論聚焦外送員權益、報酬規範等，儘管產業不反對建立市場運作的制度基礎，但目前主流討論仍嚴重缺乏對外送這類多邊市場運作邏輯及其連鎖影響的理解。少了完整與正確資訊的立法結果，恐將破壞經濟平衡，業者即可能被迫將無法吸收的新增成本轉嫁給消費者，進而對整體產業產生連帶影響。

根據公平交易委員會「消費者及餐飲店家對於餐飲外送平台替代性之意見」研究，倘若foodpanda與Uber Eats對消費者均漲價5%時，將有34.1%消費者將不再使用外送平台。依此數據推估，若專法的通過，最終造成業者被迫將無法吸收的新增成本轉嫁給消費者，台灣外送市場一年將損失1.45億筆訂單、產值蒸發總額達460億元。

這三分之一的產值與訂單若消失，也意味外送產業將無法持續吸納目前的人力規模，進而導致外送員失去收入機會，15萬名外送員中將有5萬多人被迫退出此市場，商家與平台勢必得因應新狀況調整營運方式，影響甚鉅。

DEAT強調，業界支持建立能讓產業永續、平衡發展的遊戲規則，但立法本身可能帶來的實質效應與連帶影響評估，應有進行專業與充分討論的空間。

DEAT與產業共同提出三大呼籲：

一、勞動部版本專法應比照其他影響民眾的重大法案，進行更充分完整的意見徵詢期至少60天以上。

二、立法與行政部門應立即啟動產官學合作，針對法案條文的可能經濟影響進行專業研究。

三、立法院應在上述兩項工作完成並取得足夠且完整的資訊後，再據此進行實質審查，訂出真正符合各方需求的法案。

DEAT表示，平台經濟與外送產業已深度融入民眾生活與餐飲產業運作，任何法制規範的調整都將產生廣泛影響。DEAT支持健全永續的法制推進，但也呼籲在推動立法的過程中，應以完整資訊為基礎，確保各方聲音被聽見、產業生態被理解，為台灣打造一套兼顧保障與發展的外送產業治理架構。

外送平台 外送員 專法 Uber

