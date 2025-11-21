勞動部：院版外送專法最高罰50萬元 違者公布公司、業者名字

勞動部於21日預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，就外送平台業者與外送員、消費者、合作商家間之四方權利義務關係予以規範，各界對於草案內容如有意見，可於預告期間內提供勞動部。院版外送專法最高罰鍰50萬元，違者將公布公司及業者名字。

勞動部洪申翰部長指出，政府在推動制定《外送員權益保障及外送平台管理法》最主要目的，即在透過立法來適當的衡平四方關係，保障外送員、消費者及合作商家合理權益，共同促進外送平台產業之健康發展。

勞動部說明，經與有關部會、外送相關工會、主要外送平台業者座談，並由洪申翰親自出席立法院公聽會聽取各界意見後，擬具本法草案，共計28條條文。

院版外送專法六項重點包括：明確相關部會權責劃分；擬定定型化契約範本；雙重機制保障外送員基本報酬；要求訂單資訊透明化，並確保外送員享有離線權；明定契約終止事由並強化申訴救濟制度，確保外送員工作權；強化外送工作期間之保險保障（團體傷害保險及責任保險、災保）。

院版外送專法草案明定，外送平台業者違反該法經處以罰鍰者，主管機關或目的事業主管機關應公布其名稱、負責人姓名、處分日期、違反條文及罰鍰金額，並限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰。

院版外送專法之中，有關罰則的部分，六項說明如下：