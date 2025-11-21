勞動部：院版外送專法最高罰50萬元 違者公布公司、業者名字

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部預告院版外送專法最高罰50萬元，違者公布公司、業者名字。圖／聯合報系資料照
勞動部於21日預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，就外送平台業者與外送員、消費者、合作商家間之四方權利義務關係予以規範，各界對於草案內容如有意見，可於預告期間內提供勞動部。院版外送專法最高罰鍰50萬元，違者將公布公司及業者名字。

勞動部洪申翰部長指出，政府在推動制定《外送員權益保障及外送平台管理法》最主要目的，即在透過立法來適當的衡平四方關係，保障外送員、消費者及合作商家合理權益，共同促進外送平台產業之健康發展。

勞動部說明，經與有關部會、外送相關工會、主要外送平台業者座談，並由洪申翰親自出席立法院公聽會聽取各界意見後，擬具本法草案，共計28條條文。

院版外送專法六項重點包括：明確相關部會權責劃分；擬定定型化契約範本；雙重機制保障外送員基本報酬；要求訂單資訊透明化，並確保外送員享有離線權；明定契約終止事由並強化申訴救濟制度，確保外送員工作權；強化外送工作期間之保險保障（團體傷害保險及責任保險、災保）。

院版外送專法草案明定，外送平台業者違反該法經處以罰鍰者，主管機關或目的事業主管機關應公布其名稱、負責人姓名、處分日期、違反條文及罰鍰金額，並限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰。

院版外送專法之中，有關罰則的部分，六項說明如下：

一、強迫外送員接單（第11條、第15條），由直轄市、縣市主管機關處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。

二、外送員違反交通規定，平台業者應通知外送員完成運送安全講習；完成講習前，平台業者不得迫使其跑外送（第23條）。違者由交通主管機關處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。

三、外送員死亡或重傷住院，平台業者應於八小時內通報當地勞動檢查機構，並於事後實施事故調查（第21條）。違者由主管機關處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。

四、外送平台業者拒絕、規避或妨礙主管機關、目的事業主管機關監督、檢查及調閱紀錄者，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

五、外送平台業者有下列情形之一者，由主管機關或目的事業主管機關處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰：

（一）平台業者應於外送服務契約成立後七日內，提供書面或電子契約予外送員收執；應幫外送員辦理災保；消費者訂購商品之時間及內容物，及外送合作、外送服務契約，平台業者應保存至少二年。

（二）平台業者對新加入之外送員，應提供一定時數之職業安全衛生、交通安全、食品衛生安全及其他必要之教育訓練。平台業者每年應要求提供外送服務之外送員，至少完成一定時數之教育訓練。

（三）有關平台業者給付外送員報酬的相關規範（第5條第2項至第5項）；外送員依規定終止外送服務契約，平台業者應發給外送員經濟補償；平台業者應建立申訴制度，提供外送員進行申訴；平台業者應為外送員投保團體傷害保險及責任保險，未投保前不得使外送員提供外送服務。

六、外送平台業者對新加入之外送員，應提供一定時數之職業安全衛生、交通安全、食品衛生安全及其他必要之教育訓練。外送平台業者每年應要求提供外送服務之外送員，至少完成一定時數之教育訓練。違者將依《職業安全衛生法》相關規定處罰。

外送員 契約 勞動部

