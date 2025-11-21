快訊

國際油價下跌　下週汽柴油估最多漲2角

中央社／ 台北21日電
24日凌晨零時起，汽油每公升價格不調整或調漲新台幣0.2元，柴油不調整或調漲0.2元。聯合報系資料照片
由於美元升值以及國際能源總署（IEA）預估明年油市供過於求，國際油價下跌。按浮動油價公式並考量平穩措施等條件下，預估24日凌晨零時起，汽油每公升價格不調整或調漲新台幣0.2元，柴油不調整或調漲0.2元。

若汽油與柴油價格皆上漲0.2元，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25.7元。

國際油價因美元升值以及國際能源總署（IEA）預估明年油市供過於求而下跌。中油累算至11月20日的調價指標7D3B週均價為64.26美元，較上週64.31美元下跌0.05美元。本週新台幣兌美元匯率為31.237元，較上週31.072元貶值0.165元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，跟本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.1元，柴油調漲0.1元。

中油啟動平穩措施後，預估下週汽油不調整或調漲0.2元，柴油不調整或調漲0.2元，不過，實際調整金額將在23日中午12時公布於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

