因應關稅衝擊祭930億銀彈 龔明鑫：雨天不收傘、還要擴大開傘

面對國際地緣政治變局及美國關稅政策帶來的挑戰，行政院自4月起推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，編列總規模達930億元的特別預算。經濟部長龔明鑫21日出席說明會時強調，政府「雨天不收傘，還要擴大開傘」，其中經濟部編列460億元，鎖定金融貸款、技術升級與市場拓展三大面向，協助台廠穩住訂單與金流。

龔明鑫表示，今年初以來國際情勢劇烈變動，尤其是出口關稅的不確定性大增。為此，行政院提出「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，總金額930億元中，除了經濟部的460億元外，財政部、勞動部與農業部亦同步編列預算，以跨部會力量支持產業發展。

針對經濟部的策略主軸，龔明鑫指出，首先在金融協助方面，提供貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證與中小微企業貸款等融資協助加碼，確保企業資金鏈不斷鏈。其次，編列250億元專用於支持企業升級轉型，重點協助業者導入AI應用、落實淨零碳排與永續經營，解決技術瓶頸。

在拓展市場方面，經濟部將補助企業國外參展及設立海外據點。龔明鑫透露，目前申請相關補助的企業已超過2,000家，顯示產業界對此需求相當迫切。他強調，這項支持方案將持續至2027年，目標是讓企業在轉型過程中「訂單跟金流不間斷，人才跟技術再升級」。

龔明鑫也特別提到，政策擬定過程採「滾動式檢討」，並非一成不變。例如，原先計畫未納入設備補助，但在聽取企業界希望趁機進行「機械設備汰舊換新」的建議後，隨即追加50億元預算。此外，包含《企業併購法》配合鬆綁，以及匯率維持穩定以利報價等，後續也將持續廣納企業聲音，評估可行就會納入滾動實施。