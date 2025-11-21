快訊

台美關稅談判敲定投資4000億美元？龔明鑫：還沒確定

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經長龔明鑫今日否認台美關稅談判已談妥4000億美元投資金額。記者陳儷方／攝影
台美關稅談判遲遲沒有公布，外媒又有最新報導，暗示台灣承諾投資美國金額4000億美元，內含台積電承諾投資的1650億美元在內。經濟部長龔明鑫今日表示，還沒確定，有新的進度且確定的結果，會由行政院經貿談判辦公室對外說明，「我想那是比較確定的事實，這樣會比較好」。

日本、南韓相繼與美國談定對等關稅方案，但台美談判結果一延再延，台灣官方對談判內容極為保密，但外媒對於美國要求台灣投資的金額不斷喊價，普遍認為介於日本的5500億美元與南韓的3500億美元之間。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約為4,000億美元，並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1,650億美元。意即扣除台積電承諾投資的金額之後，台灣還要再投資2350億美元。4,000億美元的數字，也是前經長郭智輝曾提過的金額。

對此，龔明鑫21日出席「經濟部因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會」會前受訪時表示，「這些都還沒有確定」。

龔明鑫說，台美關稅談判若有結果，行政院長卓榮泰、行政院經貿談判辦公室會主動而且確定地對外說明；至於結果是否近期就會出爐。龔明鑫說，「我們努力」。

美國 台積電 關稅 龔明鑫

