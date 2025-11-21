半導體用電創三年半最大增幅 10月EPI電力景氣指數連二月亮熱絡紅燈

台灣綜合研究院今日發布10月EPI電力景氣指數，隨著人工智慧應用持續擴展，高效能運算、雲端服務與資通訊產品需求熱度不減，半導體產業用電成長13.87%，創下三年半最大單月成長新高紀錄，10月全國高壓以上產業用電較去年同期成長3.04%，電力景氣燈號呈現連兩個月代表景氣熱絡的紅燈。科技製造動能延續升溫，全年經濟成長率不僅可穩健突破6.5%外，更有機會上看7%。

台綜院指出，10月台電高壓以上產業用電成長率4.15%，創三年多來高峰紀錄，其中製造業用電成長率3.50% 半導體用電成長率13.87%，半導體用電成長高於製造業10個百分點，成長率創三年來新高。在全球AI與先進製造需求熱絡的支撐下，國內經濟成長動能持續擴張且具韌性，預估10月經濟成長率上看6.2%。

台綜院指出，10月隨著AI應用持續擴展，高效能運算（HPC）、雲端服務與資通訊產品需求熱度不減，加上消費性電子新品拉貨效應發酵，半導體產業用電大幅走強，創下三年半最大單月成長新高，成為拉動經濟的核心動能。相較傳統產業因受關稅與全球需求疲弱影響，生產動能偏弱，用電持續下滑，抵消部分增幅。全國高壓以上產業用電較去年同期成長3.04%，電力景氣燈號呈現熱絡的紅燈。

觀察製造業表現，製造業用電強弱分化加劇，產業景氣呈現科技強、傳產弱的雙軌發展。化學材料、塑橡膠製品、鋼鐵、紡織與機械設備等傳統製造業，受全球市場競爭壓力、關稅負擔、終端需求疲弱及景氣走弱與不確定性仍未消除等因素影響，用電量持續下滑，10月電力景氣燈號都持續呈現衰退的藍燈。

至於電腦、電子與半導體產業則在 AI、HPC、高階伺服器、資料中心及消費性電子需求帶動下，用電與接單持續暢旺，產能利用率維持高檔，成為支撐整體製造業景氣的主要動能。10月半導體業用電量大幅成長13.87%，電力景

氣燈號連續七個月呈現熱絡的紅燈；電腦、電子及光學製品業受惠於消費性電子產品強勁備貨需求，10月用電量成長8.73%，電力景氣燈號持續呈現熱絡的紅燈。

整體而言，10月製造業用電成長2.95%，電力景氣燈號呈現熱絡的紅燈。製造業外銷訂單受惠AI應用及智慧型手機出貨帶動，10月份外銷訂單成長 25.10%；與用電量兩者走勢來看，整體製造業景氣動能持續擴張。

台綜院表示，目前整體產業仍呈現科技領航、傳產疲弱雙軌發展態勢。國內半導體受惠於 AI 浪潮延燒，正處於產業上行週期，用電成長與外銷訂單同步上揚，成為帶動經濟的主要動能。科技供應鏈的強勢表現有效抵銷傳統產業衰退壓力，使國內經濟成長維持亮眼表現，整體景氣動能仍具相當韌性。

展望第4季，AI 與先進製造需求可望持續推動半導體產業蓬勃發展，帶動電力景氣燈號續呈熱絡紅燈，科技製造動能延續升溫，展現國內經濟強勁的成長力道。若此趨勢延續，全年經濟成長率不僅可穩健突破6.5%外，更有機會上看 7%，成為2000年以後最亮眼的經濟表現。