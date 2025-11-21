半導體火力全開、電力景氣燈號亮紅燈 台綜院估全年 GDP 有望上看7%

台灣綜合研究院21日發布2025年10月份EPI電力景氣指數，受惠人工智慧（AI）應用遍地開花，半導體產業用電量飆升，帶動全國產業高壓以上用電量較去年同期成長3.04%，電力景氣燈號續呈熱絡的「紅燈」。台綜院預測，10月經濟成長率達6.2%，若AI強勁動能延續，今年全年經濟成長率不僅可突破6.5%，更有機會挑戰7%，創下2000年以來新高。

台綜院調查顯示，10月份台電高壓以上產業用電年增4.15%，創下三年多來單月新高紀錄。其中，製造業用電成長3.50%，服務業成長6.63%，顯示產業穩健擴張。值得注意的是，半導體業在AI浪潮驅動下「火力全開」，單月用電成長率高達13.87%，不僅是整體產業用電增幅的三倍，更比製造業平均高出10個百分點，成為推升國內經濟的核心引擎。

台綜院分析，目前國內產業呈現「科技強、傳產弱」的雙軌分歧態勢。電子、電腦及半導體業受惠於HPC（高效能運算）、雲端數據中心及消費性電子新品備貨需求，產能利用率維持高檔；反觀傳統產業如紡織、鋼鐵、化學材料及機械設備業，仍受制於全球需求疲弱、關稅壁壘及匯率升值等壓力，用電量持續呈現負成長，景氣燈號多落入衰退的「藍燈」。

台綜院表示，隨著美國新一輪關稅政策明朗化，全球貿易環境趨穩，加上AI與先進製造需求熱度不減，科技製造業動能有望延續。台綜院樂觀預期，在科技供應鏈強勢支撐下，國內經濟成長具備高度韌性，2025年全年表現將是21世紀以來最亮眼的一年。