快訊

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

高市「台灣有事」發言讓陸暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」

輝達投資10億元設台灣總部！經濟部：2個月前已核准

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達投資10億元設台灣總部！經濟部准了

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

輝達Nvidia預計落腳台北市北投士林科技園區（北士科）的T17、T18基地，台北市長蔣萬安日前透露，雙方約定最快明年農曆年前再次會面並完成簽約。對此，經濟部21日表示，已於11月21日核准本次申請案，投資金額提高到新台幣10億元。

經濟部指出，有關媒體報導輝達正在進行設立台灣子公司作業一節，本部投審司先於今年9月26日核准美商Nvidia設立台灣輝達經典股份有限公司，Nvidia於11月12日再申請修正投資計畫，將投資金額提高到新台幣10億元，用於開發商辦大樓等。

由於投資項目並無涉及禁止或限制外資投資的項目，經審查均符合外國人投資條例的規定，經濟部已於11月21日核准Nvidia本次申請案。

新台幣 經濟部 輝達

延伸閱讀

輝達在台設子公司 北市證實

政院版財劃法挹注地方上看1.2兆 蔣萬安：會議未有具體數字

台智光一審敗訴 何孟樺批蔣萬安謊言治市…北市反擊：何立場搖擺

拜會國民黨議會黨團 鄭麗文：明年讓蔣萬安連任、選票更上層樓

相關新聞

輝達在台設立子公司申請案 經濟部投審司：2個月前已核准

美商輝達（Nvidia）要設台灣設立子公司，以符合來台灣承租地上權條件，經濟部表示，9月26日已核准美商Nvidia設立...

國發會推AI新十大建設 主委葉俊顯：拚15兆元產值

面對全球經貿局勢變遷及地緣政治挑戰，國發會主委葉俊顯接受「官我什麼事」節目專訪表示，政府將全力推動「AI新十大建設」與「...

輝達投資10億元設台灣總部！經濟部准了

輝達Nvidia預計落腳台北市北投士林科技園區（北士科）的T17、T18基地，台北市長蔣萬安日前透露，雙方約定最快明年農...

國際會計準則對壽險損益影響大不同 壽險公會：美歐落差高達百倍

壽險的會計準則只有一種標準？壽險公會今日舉出國際實務案例強調，不但有美國一般公認會計原則（US GAAP）另一套選擇，甚...

新壽今日召開臨時董事會 討論北士科解約

台北市與新壽針對北士科T17及T18地上權，已進入解約程序，據了解，新壽今天下午將召開臨時董事會，預料將通過解約案。

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

輝達落腳北士科T17、T18，即將定案，台北市副市長李四川上午受訪指出，北市府與新壽針對地上權解約，今天做最後文字確認，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。