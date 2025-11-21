輝達投資10億元設台灣總部！經濟部准了

輝達Nvidia預計落腳台北市北投士林科技園區（北士科）的T17、T18基地，台北市長蔣萬安日前透露，雙方約定最快明年農曆年前再次會面並完成簽約。對此，經濟部21日表示，已於11月21日核准本次申請案，投資金額提高到新台幣10億元。

經濟部指出，有關媒體報導輝達正在進行設立台灣子公司作業一節，本部投審司先於今年9月26日核准美商Nvidia設立台灣輝達經典股份有限公司，Nvidia於11月12日再申請修正投資計畫，將投資金額提高到新台幣10億元，用於開發商辦大樓等。

由於投資項目並無涉及禁止或限制外資投資的項目，經審查均符合外國人投資條例的規定，經濟部已於11月21日核准Nvidia本次申請案。